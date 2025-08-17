La moglie Federica: "Questa Carriera era la sua occasione"

Appena spunta Anda e Bola allunga le manine verso il cavallo per toccarlo. Dario, il figlio di Gingillo, è cresciuto in mezzo ai cavalli. Li adora, si vede. Non ha paura. Sorride quando tocca con la manina paffuta il muso del barbero che ha appena fatto tre giri che resteranno nella storia del Palio. A coccolare Dario, in attesa che arrivi babbo Giuseppe, è anche il nonno ma guai chiedere se si può fare una fotografia. "No no, mia figlia non vuole", dice.

Federica Regnani, la moglie di Gingillo: quanta felicità in questo momento?

"Tanta, tanta. Perché dopo la pandemia e la vittoria nella Lupa non ha rimontato grandi cavalli. Questo era un po’ il palio della verità"

Giuseppe ha interpretato in maniera magistrale Anda e Bola.

"Sì, penso che abbia preso la mossa perfetta, l’unica cosa che ci spaventava di più. Da lì è stato tutto abbastanza semplice. Anche se dopo la rimonta del Leocorno ha fatto paura".

Anda e Bola piaceva a tutti i e due?

"Dopo l’assegnazione ’Valdimontone-Anda e bola’ non abbiamo più seguito niente altro. Siamo andati subito in felicità".

Già abbracciato Giuseppe ?

"Sì, sì subito. Non ha ancora visto Dario. Cosa mi ha detto? E’ contento. Questa Carriera era la sua occasione e non l’ha persa".

Forse anche una svolta, a questo punto.

"Penso che era già un fantino ambito, però ha dimostrato che se monta il cavallo giusto vince. Senza cavalli non si vincono i Palii".

Poi Federica, che è stata la donna che ha cambiato al vita a Giuseppe Zedde, torna con il piccolo Dario verso Anda e Bola.

La.Valde.