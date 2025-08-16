Madonna a Siena, festa di compleanno (con Sting) al Palio. La popstar è in Toscana: avvistata anche a Firenze

Siena, 16 agosto 2025 – Una festa di compleanno speciale, quella per i suoi 67 anni, in una cornice del tutto esclusiva. Sì, le indiscrezioni dei giorni scorsi sembrano confermate: Madonna, al secolo Veronica Louise Ciccone, dovrebbe essere presente stasera in piazza del Campo a Siena per assistere al Palio dell’Assunta.

Ancora una volta la popstar sembra aver scelto una delle grandi attrazioni turistiche internazionali italiane per festeggiare il suo compleanno, dopo gli scavi di Pompei del 2024. Madonna dovrebbe essere ospite del Palazzo Pannocchieschi d'Elci, che conserva ancora l'aspetto medioevale, con le finestre a bifore e trifore e con la merlatura guelfa. E' una delle prime dimore nobiliari costruite sulla Piazza del Campo nel Duecento e da lì Madonna potrà godere una delle viste più belle e ravvicinate del Palio, perchè le finestre sono proprio sopra la 'mossa' dei cavalli delle dieci Contrade. Insieme a lei, tra gli ospiti, dovrebbe esserci Sting, uno che la Toscana la conosce benissimo.

Dopo aver assistito al Palio (alle 19), Madonna, con i suoi ospiti, darà il via alla sua festa di compleanno al Grand Hotel Continental, un albergo a cinque stelle in via Banchi di Sopra, vicino a Rocca Salimbeni, storica sede della Banca Mps. In mattinata, invece, la popstar era stata avvistata anche a Firenze, come testimonierebbe un video che sta circolando in queste ore su Instagram. Una toccata e fuga nel capoluogo prima di raggiungere Siena per il Palio.