Allerta meteo arancione, pericolo nubifragi in Toscana. Scuole a rischio chiusura

Firenze, 13 marzo 2025 – Allerta arancione e gialla in Toscana per la giornata di venerdì 14 marzo. Da giorni si preannuncia che venerdì sarebbe stato il giorno più complicato per il meteo di una settimana molto piovosa e purtroppo le previsioni sembrano confermarlo.

L’allerta arancione per rischio temporali riguarda addirittura 143 comuni toscani (più sotto l’elenco completo). Si tratta del Casentino, del Valdarno superiore e inferiore, dei bacini di Arno e Ombrone Pistoiese-Bisenzio, Mugello-Val di Sieve, Romagna Toscana, bacino del Reno, Valdelsa, Valdera, la costa da Pisa a Piombino.

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, oltre alle zone sopra indicate, l’allerta arancione riguarda anche Valle del Serchio, Garfagnana, bacino Lima, Versilia, Valdichiana.

L'allerta meteo per la Toscana per la giornata di venerdì 14 marzo

I comuni in allerta arancione per rischio temporali

Agliana (PT)

Altopascio (LU)

Bagno a Ripoli (FI)

Barberino di Mugello (FI)

Barberino Val d'Elsa (FI)

Bibbiena (AR)

Bibbona (LI)

Bientina (PI)

Borgo San Lorenzo (FI)

Bucine (AR)

Buti (PI)

Calci (PI)

Calcinaia (PI)

Calenzano (FI)

Campi Bisenzio (FI)

Campiglia Marittima (LI)

Cantagallo (PO)

Capannoli (PI)

Capannori (LU)

Capolona (AR)

Capraia e Limite (FI)

Carmignano (PO)

Casale Marittimo (PI)

Casciana Terme Lari (PI)

Cascina (PI)

Castagneto Carducci (LI)

Castel Focognano (AR)

Castel San Niccolo' (AR)

Castelfiorentino (FI)

Castelfranco di Sotto (PI)

Castelfranco Piandisco' (AR)

Castellina Marittima (PI)

Castelnuovo di Val di Cecina (PI)

Castiglion Fibocchi (AR)

Cavriglia (AR)

Cecina (LI)

Cerreto Guidi (FI)

Certaldo (FI)

Chianni (PI)

Chiesina Uzzanese (PT)

Chitignano (AR)

Chiusi della Verna (AR)

Colle di Val d'Elsa (SI)

Collesalvetti (LI)

Crespina Lorenzana (PI)

Dicomano (FI)

Empoli (FI)

Fauglia (PI)

Fiesole (FI)

Figline e Incisa Valdarno (FI)

Firenze (FI)

Firenzuola (FI)

Fucecchio (FI)

Gambassi Terme (FI)

Gavorrano (GR)

Gorgona (LI)

Greve in Chianti (FI)

Guardistallo (PI)

Impruneta (FI)

Lajatico (PI)

Lamporecchio (PT)

Larciano (PT)

Lastra a Signa (FI)

Laterina Pergine Valdarno (AR)

Livorno (LI)

Londa (FI)

Loro Ciuffenna (AR)

Marradi (FI)

Massa Marittima (GR)

Monsummano Terme (PT)

Montaione (FI)

Montale (PT)

Montecarlo (LU)

Montecatini Val di Cecina (PI)

Montelupo Fiorentino (FI)

Montemignaio (AR)

Montemurlo (PO)

Monterotondo Marittimo (GR)

Montescudaio (PI)

Montespertoli (FI)

Montevarchi (AR)

Monteverdi Marittimo (PI)

Montieri (GR)

Montopoli in Val d'Arno (PI)

Orciano Pisano (PI)

Ortignano Raggiolo (AR)

Palaia (PI)

Palazzuolo sul Senio (FI)

Peccioli (PI)

Pelago (FI)

Pieve a Nievole (PT)

Piombino (LI)

Pisa (PI)

Pistoia (PT)

Poggibonsi (SI)

Poggio a Caiano (PO)

Pomarance (PI)

Ponsacco (PI)

Pontassieve (FI)

Ponte Buggianese (PT)

Pontedera (PI)

Poppi (AR)

Porcari (LU)

Prato (PO)

Pratovecchio Stia (AR)

Quarrata (PT)

Radicondoli (SI)

Reggello (FI)

Rignano sull'Arno (FI)

Riparbella (PI)

Roccastrada (GR)

Rosignano Marittimo (LI)

Rufina (FI)

Sambuca Pistoiese (PT)

San Casciano in Val di Pesa (FI)

San Gimignano (SI)

San Giovanni Valdarno (AR)

San Godenzo (FI)

San Marcello Piteglio (PT)

San Miniato (PI)

San Vincenzo (LI)

Santa Croce sull'Arno (PI)

Santa Luce (PI)

Santa Maria a Monte (PI)

Sassetta (LI)

Scandicci (FI)

Scarperia e San Piero (FI)

Serravalle Pistoiese (PT)

Sesto Fiorentino (FI)

Signa (FI)

Subbiano (AR)

Suvereto (LI)

Talla (AR)

Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Terranuova Bracciolini (AR)

Terricciola (PI)

Vaglia (FI)

Vaiano (PO)

Vernio (PO)

Vicchio (FI)

Vicopisano (PI)

Vinci (FI)

Volterra (PI)

Rischio mareggiate e vento forte

L’allerta gialla per mareggiate riguarda la costa meridionale da Piombino a tutta la Maremma e l’Argentario, Arcipelago compreso.

Allerta gialla anche per vento forte per le province di Siena, Arezzo e Grosseto.

“Un venerdì nero”

"Un venerdì nero con eccessi meteo, oltre 100 litri per metro quadrato di pioggia al Nord e in Toscana, oltre 25-27°C diffusi al Sud con picchi di 30 in Sicilia". Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it. “Rovesci sparsi, ma dal tardo pomeriggio del 13 marzo, i primi forti rovesci di una nuova perturbazione partiranno dalla Sardegna, attraverseranno il Mar Tirreno e il Mar Ligure fino a colpire soprattutto Liguria di Levante, Toscana e Lazio: inizierà poi una notte molto perturbata al Centro-Nord. Venerdì 14 sarà da bollino nero per il meteo anche se non per tutti, l'Italia infatti sarà divisa in due: avremo maltempo estremo al Nord-Est e tra Toscana ed Umbria, mentre il sole dominerà con una fase estiva prematura al Sud, in particolare in Sicilia dove sono previsti 30 gradi all'ombra”.

"Nel dettaglio – spiega Tedici – venerdì mattina pioverà molto forte con rischio nubifragi su Toscana, Liguria di Levante e Triveneto ma le piogge risulteranno diffuse e frequenti su buona parte del Centro-Nord, meno tra Marche, Abruzzo e Molise; come detto al Sud il sole sarà prevalente anche se non mancheranno velature. Dal pomeriggio il maltempo si accanirà ancora tra Toscana e Friuli Venezia Giulia, non sono escluse forti precipitazioni anche in Umbria, Lombardia e Liguria di Levante".

E prosegue: "Il weekend sarà ancora instabile al Centro-Nord mentre proseguirà una fase quasi da giugno al Sud. Sabato pioverà in modo piuttosto diffuso dall'Alto Lazio in su. Domenica invece i fenomeni saranno occasionali e più probabili tra Nord-Ovest e Toscana. Per avere un miglioramento deciso del meteo anche al Centro-Nord, dovremo aspettare martedì, sebbene si preveda un deciso calo delle temperature ad inizio nuova settimana, specie in montagna e sul versante adriatico".

Le previsioni del Lamma

Venerdì 14 marzo: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Le piogge potranno risultare abbondanti e persistenti sulle zone centro settentrionali. Venti: moderati meridionali con forti raffiche sulle province di Siena, Arezzo e Grosseto. Mari: mossi o molto mossi, agitati in mattinata sul settore meridionale. Temperature: stazionarie o in aumento al sud le minime.

Sabato 15 marzo: nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche più frequenti e diffuse in mattinata. Neve in Appennino oltre i 1500 metri, in calo a 1200 metri nel corso del pomeriggio Venti: moderati con rinforzi da sud, in rotazione a sud ovest dal pomeriggio. Mari: molto mossi o agitati al largo i settori settentrionali, mossi o molto mossi gli altri. Temperature: stazionarie, in calo dal pomeriggio ad iniziare dall'Appennino.

Tendenza nei giorni successivi: domenica 16, fra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti associati precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi appenninici in mattinata e sulle province meridionali nel pomeriggio. Venti: moderati da ovest sud-ovest con rinforzi sulla costa settentrionale e sui crinali appenninici e relative zone sottovento. Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi gli altri. Temperature: in calo. Lunedì 17: parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di locali piovaschi. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da ovest. Mari: mossi in rapida attenuazione. Temperature: in calo.