Forte maltempo in arrivo in Toscana: ecco quale sarà il giorno peggiore, le previsioni

Firenze, 12 marzo 2025 – Il beltempo dei giorni scorsi ha preso una pausa per lasciare spazio a una forte ondata di maltempo, attesa in Toscana nelle prossime ore.

In arrivo piogge molto forti in Toscana: ecco qual è il giorno peggiore

Il cambio delle condizioni meteo è dovuto all’ingresso di correnti umide sul Mediterraneo. Il giorno peggiore sarà venerdì 14 febbraio con maltempo soprattutto al Centro-Nord e rapido rialzo termico al Sud dove le temperature si porteranno anche 10 gradi sopra media.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non lasciano scampo neanche per il terzo weekend di marzo: avremo infatti ancora attiva una circolazione depressionaria tra Europa e Mediterraneo con tempo instabile sulla nostra Pensisola. Probabilmente anche un calo termico con il traslare della perturbazione verso est. Possibili altre fasi instabili in vista della prossima settimana ma incertezza elevata.

“È iniziata la settimana degli eccessi: oltre 30 gradi in Sicilia e più di 300 litri di pioggia al Nord». Fa sapere il meteorologo Lorenzo Tedici, che conferma «che questa settimana assisteremo a un periodo eccezionale dal punto di vista meteo: tutta colpa del ciclone franco-iberico che spingerà verso l'Italia una serie di fronti perturbati atlantici carichi di pioggia e che poi richiamerà anche aria calda verso l'estremo Sud», «sono previsti picchi di 300 millimetri di pioggia in 7 giorni ad Udine, l'equivalente di 300 litri di acqua su ogni metro quadrato di territorio: per capire il quantitativo mostruoso di queste piogge è come rovesciare un'intera piscina olimpionica (2.500.000 litri) su un campo da calcio. Ovviamente si rischiano delle alluvioni”.

Le città colpite da piogge 'monsoniche’ saranno La Spezia e Massa con 275 millimetri in 7 giorni (l'equivalente della pioggia di un'intera stagione), Pordenone (240 mm), Belluno (200 mm) e Trento (165 mm). Fenomeni intensi anche tra Grossetano e Viterbese, accompagnati da tese raffiche di Scirocco.

Dunque la persistenza di correnti atlantiche determina sull’Italia e nel Mediterraneo il continuo passaggio di perturbazioni. Sono almeno 3 quelle attese entro il fine settimana: la numero 5 di marzo nella giornata odierna (mercoledì 12 marzo), la numero 6 tra giovedì 13 sera e venerdì 14, la numero 7 del mese tra sabato 15 e domenica 16, intervallate da brevi pause. Questa fase dinamica è quindi destinata a proseguire per almeno 5-6 giorni, accompagnata da forti anomalie e una marcata differenza il Nord e il Sud del Paese.

Questa, dunque, si preannuncia come la settimana più bagnata di questo inverno, fa sapere il colonnello Mario Giuliacci