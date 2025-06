Il giorno più caldo, meteo Toscana: afa dopo l’improvvisa perturbazione nella notte

Firenze, 15 giugno 2025 - Una perturbazione improvvisa, non prevista dalle app e dai siti che si occupano di meteo. È quella che è passata nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno, colpendo in particolare l'Emilia-Romagna ma che ha attraversato anche la Toscana. Più che temporali, tanti tuoni, lampi, fulmini accompagnati da raffiche di vento e qualche grandinata. Il passaggio è stato repentino, e ha lasciato solo un aumento delle temperature e dei tassi di umidità. Oggi, domenica 15 giugno, è atteso il picco di caldo in Toscana con massime fino a 37 gradi e anche le minime in aumento.

La perturbazione che ha attraversato le province di Prato e Pistoia nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno. Aumentano le temperature (Foto da Windy.com)

Cosa è successo nella notte

Il fronte temporalesco nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ha colpito in particolare le province di Parma e Reggio Emilia, mentre sul fronte toscano si è fatto sentire tra le province di Prato e Pistoia. Qualche temporale arrivato dagli Appennini, ma soprattutto tanti fulmini che si vedevano anche da tutta la provincia di Firenze e non solo. Ci sono stati alcuni disagi alla circolazione sulla autostrada A11, che in alcuni tratti è stata fortemente rallentata proprio a causa del maltempo. Segnalata anche grandine.

Il picco di caldo

Oggi, domenica 15 giugno, è previsto il picco di caldo su larga parte del Paese. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore curato dal ministero della Salute, il “bollino rosso” riguarda ben 11 città: Bologna, Bolzano Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Torino. L’allerta 2 si limita a Milano, Verona e Viterbo. Domenica 37 gradi a Bologna, Firenze, Frosinone, Roma e Viterbo, 36 a Latina, Milano, Perugia, Rieti e Verona.

Come ricorda online il ministero, Il livello 2 indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili" mentre il livello 3 scatta in presenza di "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Goccia fredda

Ancora temperature molto alte, ma secondo gli esperti, ci sarà una breve flessione. Da lunedì è atteso il passaggio di una nuova perturbazione: l’arrivo della goccia fredda dovrebbe interessare anche la Toscana. Non sono previsti al momento temporali, che invece potrebbero registrarsi in altre regioni, soprattutto al Nord e Centro-Nord, comunque le temperature potrebbero risentirne. In particolare è martedì 17 giugno la giornata in cui si attende il passaggio dell’instabilità sulla nostra Regione, specie nelle ore pomeridiane e nelle aree interne. La tregua dal caldo però non sembra destinata a durare. Da giovedì le temperature torneranno a salire.