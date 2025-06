Meteo Toscana, temporali e grandine su Prato e Pistoia. Disagi in A11

Firenze, 14 giugno 2025 – Improvvisi e certamente inattesi, ma per chi vive nelle province di Prato e Pistoia quella di stasera, sabato 14 giugno, è stata una serata piuttosto movimentata. A causa di un importante fronte temporalesco che si è formato in maniera improvvisa sugli Appennini, la pioggia è tornata a cadere in maniera copiosa su alcuni comuni del pratese e del pistoiese.

Ci sono stati anche diversi disagi alla circolazione in A11, che in alcuni tratti è stata rallentata proprio dal maltempo. Le precipitazioni più importanti si sono riversate proprio a cavallo delle province di Prato e Pistoia, ma non è escluso che in nottata si spostino verso l’Alto Mugello. Segnalata anche grandine.

In ogni caso, già per la giornata di domani, domenica 15 giugno, è previsto il ritorno del sole in gran parte della Regione. L’anticiclone africano ha ormai raggiunto il suo picco e in diverse città, come Firenze, ci sarà bollino rosso. Le temperature dovrebbero sfiorare i 36-37 gradi, mentre a partire da lunedì dovrebbero tornare a calare. Probabile, per martedì, la formazione di nuovi rovesci, ma la pausa dal caldo sarà solo temporanea. A partire da giovedì, infatti, è prevista una nuova rimonta dell’anticiclone.