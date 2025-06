Sole e caldo in Toscana, temperature fino a 37 gradi. Ecco dove e quando

Firenze, 9 giugno 2025 – Settimana all’insegna del sole in Toscana, con giornate sempre più calde in attesa dei picchi roventi dell’ondata africana. L’elemento dominante sarà il bel tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della settimana. Tuttavia, l’Appennino continuerà a fare da sfondo a lievi instabilità pomeridiane, con la possibilità di qualche breve e isolato rovescio ogni giorno, soprattutto tra metà e fine pomeriggio.

Le temperature massime sono in aumento, ma con valori ancora gestibili: tra i 34 e i 35 gradi nelle pianure interne, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Solo tra Siena e Grosseto si raggiungeranno localmente i 36-37 gradi. A rendere il caldo più sopportabile contribuisce il fatto che i tassi di umidità restano piuttosto bassi, quindi non si tratterà di un caldo afoso, ma più secco e stabile.

Vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno, secondo le previsioni del consorzio Lamma.

La settimana si apre oggi, lunedì 9 giugno, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio, qualche nuvola cumuliforme in Appennino e nelle aree vicine, ma con bassa probabilità di pioggia. I venti soffiano da nord-est nelle zone interne, mentre sulla costa arriva il Maestrale, moderato nel pomeriggio. Le temperature iniziano a salire, con massime che toccano i 34°C nelle pianure interne, soprattutto tra Firenze, Prato e Pistoia.

Anche domani, martedì 10, si conferma il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento nel pomeriggio sui rilievi interni e possibilità di brevi e isolati rovesci sull’Appennino, ma nulla di consistente. I venti saranno deboli al mattino, poi nel pomeriggio arriveranno le brezze e rinforzi di Maestrale sulla costa centro-meridionale. I mari restano poco mossi. Le temperature minime sono in aumento, mentre le massime si mantengono stazionarie o calano leggermente nelle zone interne. Resta comunque un clima caldo ma asciutto.

Cieli sereni, ma con qualche velatura in transito e modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi, anche mercoledì 11, quando sarà possibile qualche debole rovescio isolato. Le temperature rimarranno alte: 33-35°C nelle pianure interne, soprattutto nell’area centro-settentrionale. Anche le minime aumenteranno leggermente, ma senza rendere le notti afose. L’umidità, infatti, resterà per fortuna contenuta.

Ancora tempo stabile giovedì 12, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Al pomeriggio, come ormai consuetudine, qualche addensamento in Appennino potrà portare brevi rovesci locali. Le temperature, sia minime che massime, sono previste in ulteriore lieve aumento, con valori superiori alla norma stagionale, ma senza il disagio tipico dell’afa: anche giovedì il caldo sarà asciutto.

Anche venerdì prossimo, 13 giugno, avremo una giornata prevalentemente soleggiata: sereno al mattino, poi qualche nuvola sparsa al pomeriggio. Le temperature si manterranno stazionarie: attese massime attorno ai 34-35°C nell’interno, qualche punta più elevata tra le province di Siena e Grosseto. Le notti, specie lontano dal mare, resteranno tutto sommato fresche, anche se le minime tenderanno gradualmente a raggiungere i 20 gradi.

Nel complesso, insomma, una settimana estiva piena, ma senza eccessi. Fino al 16-17 giugno, la situazione dovrebbe rimanere stabile: sole, caldo asciutto e qualche nuvola pomeridiana sui rilievi.