Meteo Toscana, arriva l'anticiclone subtropicale. Sole e temperature in aumento: c'è una data

Firenze, 6 giugno 2025 - Se il caldo e l'afa di questi giorni hanno fatto storcere il naso a qualcuno, la notizia è che dalla prossima settimana le temperature in Toscana potrebbero crescere ancora. L'Italia centrale, così come il resto della Penisola, sarà infatti interessata da una nuova ondata di caldo africano che porterà la colonnina di mercurio intorno ai 38-40°, valori decisamente anomali per il periodo. Colpa dell'anticiclone subtropicale in arrivo dall'Africa: masse di aria calda e secca sono quindi in arrivo dal Sahara, con buona pace di chi già non vede l'ora di arrivare a settembre. Ma vediamo cosa ci aspetta.