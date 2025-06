Agrofutura: il meglio della Toscana in tavola al festival. Tra dibattiti e nuove idee

Firenze, 4 giugno 2025 – Dibattiti, confronti, ma anche momenti conviviali alla scoperta dei prodotti enogastronomici toscani durante AgroFutura Festival, l’evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio.

L’iniziativa, che si svolgerà il 10 e l’11 giugno a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Ha come main partner Bper, partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella; è patrocinato dal Comune di Firenze e realizzato in collaborazione col Fai Toscana.

Proprio all’ora di pranzo della prima giornata, il 10 giugno, ci sarà spazio per il light lunch curato da “Quore” in collaborazione con Vetrina Toscana. L’associazione “Quore Toscana Dop e Igp” (ovvero Qualità e Origine REte Toscana) è una rete tra consorzi ed associazioni che hanno in comune la valorizzazione e lo sviluppo delle proprie produzioni Dop e Igp prodotte in Toscana. Vetrina Toscana è invece il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Il Festival prenderà il via il 10 giugno (alle 10, sala Pegaso) col presidente della Toscana, Eugenio Giani, e la sua vice, Stefania Saccardi. Quindi il saluto di Leonardo Marras, assessore all’economia, e Sara Funaro, sindaca di Firenze.

A seguire un panel con Dario Nardella, membro della Commissione agricoltura del Parlamento Europeo; Patrizio La Pietra, sottosegretario al Masaf; Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia. Si parlerà di filiere agroalimentari con Denis Pantini (Nomisma), Sara Turchetti (Irpet), Marco Lazzari (Bper Banca), Massimo Vincenzini (Accademia dei Georgofili) e Michele Conti (sindaco di Pisa, delegato nazionale Anci all’agricoltura). Ampio spazio per l’Agricoltura 4.0 (Simone Orlandini, Marcello Mele, Marco Locatelli), con case history a cura dell’Ente Terre Regionali Toscana. Sempre il 10 si parlerà di imprenditoria giovanile e femminile con Cristina Manetti (capogabinetto della Regione), Violante Gardini Cinelli Colombini (Movimento Turismo del Vino), Rossella Rabatti (Cooperativa Toscana Giaggiolo).

L’11 giugno, ecco “AgroPop”, con visite guidate col Fai, un incontro con Gaetano Genovese (3B Meteo) e Bernardo Gozzini (Lamma) e gli interventi degli chef Giulio Picchi e Filippo Saporito, di Stefano Caccavari di Mulinum e dei nutrizionisti Ciro Vestita e Sofia Ballati. Infine paesaggistica e vivaismo al centro con Francesco Ferrini (presidente distretto vivaistico Pistoia), Marco Cappellini (dg Giorgio Tesi Group), Gianluca Cristofori (Allevamenti Verdi 02 Farm) e il divulgatore scientifico Marco Martinelli. Infine, laboratori e degustazioni con Donne in Campo Toscana, Arpat e Strade del vino, dell’olio e dei sapori.