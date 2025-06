Agrofutura, ecco il programma della due giorni a Firenze: le tavole rotonde, gli incontri

Firenze, 3 giugno 2025 – Agricoltura al centro del dibattito grazie a AgroFutura Festival, che si tiene a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati. Una due giorni tutta dedicata all’agricoltura e al suo futuro. Con tanti ospiti, tavole rotonde, momenti di riflessione. Appuntamento il 10 e 11 giugno. L’iniziativa nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino insieme alle Regioni Toscana e Emilia Romagna. Main partner sono Bper, partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella; è patrocinato dal Comune di Firenze, e realizzato in collaborazione col Fai Toscana. Il 10 giugno apertura con il presidente della Regione Eugenio Giani e la vicepresidente Stefania Saccardi, che ha la delega all’agricoltura. Ecco il programma completo.

Martedì 10 giugno

Ore 9.30

Agrofutura: politiche, strategie, sostenibilità e innovazione per l’agricoltura di

domani. Con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana.

Ore 10.20

I saluti della sindaca Sara Funaro

Ore 10.30

Italia-Europa: il ruolo del Paese nelle politiche agricole

Con Dario Nardella, Membro Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Parlamento Europeo; Marco Stella, Coordinatore Regionale Forza Italia Toscana; Patrizio La Pietra, Senatore della Repubblica e Sottosegretario Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Ore 11.10

Toscana Diffusa: politiche europee e regionali per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Con Stefania Saccardi, Vicepresidente Regione Toscana e Assessora all’Agroalimentare, Caccia e Pesca.

Ore 11.20

Le dinamiche della filiera agroalimentare toscana: scenari evolutivi, sfide e opportunità

Con Denis Pantini, Responsabile Agrifood e Wine Monitor Nomisma; Sara Turchetti, Ricercatrice Area Settori Produttivi e Imprese IRPET; Marco Lazzari, Responsabile Servizio Agri Banking BPER Banca; Massimo Vincenzini, Presidente Accademia dei Georgofili; Michele Conti, Sindaco Comune di Pisa e Delegato Nazionale ANCI per Agricoltura, Sovranità Alimentare e Promozione delle Tipicità.

Ore 12.20

Agricoltura 4.0: tecnologie emergenti, allevamento e agricoltura sostenibili

Con Simone Orlandini, Direttore Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali Università degli Studi di Firenze; Marcello Mele, Professore Ordinario di Scienze Animali Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali Università di Pisa; Marco Locatelli, Dirigente Settore Gestione della Tenuta di Cesa, Innovazione e Progetti Europei Ente Terre Regionali Toscane.

Ore 14.30-16

Imprenditoria agricola al femminile: una realtà che cresce

Con Cristina Manetti, Capo di Gabinetto Giunta Regionale Toscana; Violante Gardini Cinelli Colombini, Presidente Movimento Turismo del Vino; Rossella Rabatti, Presidente Cooperativa Toscana Giaggiolo.

Giovani agricoltori: uno sguardo sulla nuova imprenditoria agricola

Con Fausta Fabbri, Responsabile Gestione delle Misure del PSR per la Consulenza, la Formazione, l’Innovazione, per i Giovani Agricoltori e per la Diversificazione delle Attività Agricole Regione Toscana; Giorgia Agostini, Titolare Podere Valzerino; Andrea Signorini, Titolare Podere Africo

SALA DELLE ESPOSIZIONI

ore 12.15 Conferenza Stampa di presentazione della XIII edizione Arcobaleno

d’Estate

Mercoledì 11 giugno

SALA PEGASO

Ore 10

Rassegna stampa a cura di Emanuele Baldi

Ospite Lorenzo Andreaggi, Attore, Doppiatore, Cantante, Regista e Scrittore

Ore 11

Meteomania

Con Gaetano Genovese, Meteorologo 3BMeteo; Bernardo Gozzini, Amministratore Unico Consorzio LaMMA

SALA PEGASO

Ore 15

Dalla terra alla tavola: innovare senza dimenticare

Con Giulio Picchi, Owner e COO Gruppo Cibrèo, Direttore Artistico del Teatro del Sale e Owner di Accademia Cibrèo; Filippo Saporito, Titolare e Chef La Leggenda dei Frati; Andrea Battiata - Imprenditore Orto Biodinamico; Eleonora Riso - Chef.

Ore 16

Due sguardi sul cibo

Con Ciro Vestita, Dietologo e Fitoterapeuta, Sofia Ballati, Nutrizionista

Ore 16.30

Radici di valore: vivai, paesaggio e territori

Con Francesco Ferrini, Presidente del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale di

Pistoia; Marco Martinelli, Divulgatore Scientifico; Marco Cappellini, Direttore Generale Giorgio Tesi Group; Gianluca Cristoni, Coordinatore Allestimenti Verdi O2 Farm