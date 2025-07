Una serata magica: Teatro del Silenzio, Bocelli incanta. Migliaia di spettatori, show sotto le stelle

Lajatico, 22 luglio 2025 – Uno spettacolo meraviglioso. È la magia del ventennale del Teatro del Silenzio, una lunga avventura portata avanti da Andrea Bocelli per trasformare le colline della Valdera in un palcoscenico naturale d’incanto. La prima serata, quella di oggi 22 luglio, non poteva che regalare emozioni indimenticabili, avvolte da un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Sotto gli occhi del monumentale Tindaro screpolato, il volto dell’arte di Igor Mitoraj, posizionato al centro della scena.

Sul palco il maestro Andrea Bocelli, che davanti a migliaia di spettatori, ha aperto la serata accompagnato da ospiti di livello internazionale. A salire accanto a lui Placido Domingo, leggendario tenore e direttore d’orchestra spagnolo. Ma anche Clara, la giovane voce del pop italiano.

29 foto Teatro del Silenzio, il debutto della ventesima edizione (Foto Bongianni/Germogli)

Un grande successo dunque la prima delle tre serate firmate Bocelli. O meglio, due Bocelli. Perché il padre Andrea si è preso la scena nel primo spettacolo, poi tornerà sabato. Mentre il figlio Matteo per la prima volta sarà il vero protagonista dell’evento di giovedì.

Tanti gli ospiti illustri che il maestro ha chiamato alla sua corte: ci sarà anche lo storico chitarrista dei Queen, Brian May. L’annuncio lo ha dato Andrea Bocelli via social. E dunque ricapitolando i prossimi appuntamenti, il 24 luglio toccherà a Matteo Bocelli, mentre il 26 nuovo spettacolo con Andrea Bocelli e Brian May.

L’idea originale del Teatro del Silenzio, concepita dal regista Alberto Bartalini anche quest’anno, ha compiuto l’ennesima magia, fondendo la musica con un panorama che non ha eguali. Alessio Barbafieri, presidente del Teatro del Silenzio, ha rivolto “un ringraziamento speciale ad Andrea Bocelli e a Veronica Berti, per il loro ruolo fondamentale e il costante impegno, grazie anche a Vittorio Quattrone di Citysound\&Events, partner di produzione, Alberto e Ilaria Bartalini, per l’intuizione iniziale e il contributo essenziale”.