Bocelli I primi super ospiti: Domingo e Clara

A tre mesi dall’inizio, sono stati annunciati i primi due ospiti che accompagneranno Andrea Bocelli durante le serate d’apertura e di chiusura: il Maestro Plácido Domingo il 22 luglio e Clara il 22 e il 26 luglio. Clara, reduce dall’esperienza all’ultimo festival di Sanremo, è una giovane artista pop e autrice sensibile, capace di fondere scrittura e interpretazione con una voce vibrante e interpretazioni innovative. Non ha bisogno di grandi presentazioni Plácido Domingo, tenore d’opera di fama internazionale, rinomato per la sua tecnica vocale impeccabile e il carisma scenico che da anni incanta il pubblico mondiale. Un primo annuncio per i tanti visitatori che ogni anno confermano la loro presenza nel cuore delle colline toscane per assistere allo spettacolo incredibile, il momento esatto in cui la musica spezza il silenzio del luogo. Dopo il clamoroso successo della scorsa edizione dedicata al trentennale della carriera del Maestro Andrea Bocelli, il 2025 festeggerà la ventesima edizione della manifestazione estiva. Un traguardo importante dove il Tds ospiterà una maratona musicale di tre serate, offrendo così un triplice, attesissimo appuntamento che amplierà il formato tradizionale. E di cast dei sogni ha parlato anche lo stesso Andrea Bocelli, riferendosi alla prossima edizione: "Affinché sia degnamente celebrata la ventesima edizione di tale formidabile scommessa che, da ben due decenni, viene puntualmente vinta, risolvendosi in un momento di grazia collettivo, in una superlativa occasione di festa per tutti: una celebrazione dell’arte tutta e della vita tout court". La novità dell’edizione sarà la data del 24 luglio quando, per la prima volta, la scena sarà tutta per Matteo Bocelli.