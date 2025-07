La città piange la scomparsa di Menciassi

PONSACCOLa cittadina del mobile piange la scomparsa di Daniele Menciassi, commercialista, uomo di cultura e profondamente legato a Ponsacco e alle sue tradizioni. Menciassi aveva 68 anni. Lascia la moglie Ivana, i figli Annalisa, Gianluca, Pier Marco e Massimiliano, il fratello Fabio, parenti e amici. Era in pensione e proprio per questo negli ultimi anni aveva potuto dedicarsi alle sua passioni. Collaborava anche con la rivista paesana Il Ponte di Sacco. Il funerale è fissato per le 10 di domani, giovedì 3 luglio, nella chiesa di San Giovanni dove la salma verrà trasportata dalla cappellina della Pubblica Assistenza dove è esposta. Sulle pagine social ponsacchine sono centinaia le espressioni di cordoglio e i ricordi. Tra questi anche quelli del sindaco Gabriele Gasperini e di Alessandro Simonelli, presidente area vasta Confcommercio Pisa. "Ponsacco perde una persona perbene e un professionista impeccabile – scrive Gasperini – Io perdo una persona cara, un amico, un consigliere, un ’anziano’ che mi ha aiutato a crescere. Lucido e impeccabile fino alla fine. Ciao Daniele che la terra ti sia lieve". "Ponsacco perde una delle sue anime più luminose – le parole di Simonelli – Daniele Menciassi ci ha lasciati e con lui se ne va una voce colta, gentile, ironica e sempre presente nella vita culturale del nostro paese. Ho avuto l’onore e la fortuna di condividere con lui alcune serate speciali, dove la sua passione per la poesia e la mia per la musica si intrecciavano in armonia. Non era solo un uomo di libri, ma di relazioni vere, di curiosità viva, di impegno autentico nel territorio".