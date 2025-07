Incidente in FiPiLi, scontro tra veicoli e uno scooter: traffico in tilt

Pontedera, 2 luglio 2025 – Grave incidente in Fi-Pi-Li. È successo intorno alle 11 di mercoledì 2 luglio tra Pontedera e Montopoli in direzione Firenze. Nello scontro sono rimasti coinvolti diversi veicoli, tra cui uno scooter, due auto e un furgone.

Subito dopo l’incidente è stato lanciato l’allarme al 112. I soccorritori si sono subito attivati, ambulanze sono state inviate dalla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Nord Ovest. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e per la gestione della viabilità.

In base alle prime informazioni ad avere la peggio sarebbe stato l’uomo in scooter, portato in codice rosso in ospedale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Una lunga fila di auto e camion, tutti fermi in attesa di procedere dopo le operazioni di soccorso. La situazione si è via via sbloccata dopo le 13.