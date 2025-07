Un anno all’opposizione: "Non vedo miglioramenti. Serve visione sul futuro"

SANTA CROCE

Un anno di opposizione del centrosinistra. Per la prima volta nella storia. Intervista alla capogruppo di Insieme per Santa Croce Mariangela Bucci.

Santa Croce in un anno è cambiata in meglio o in peggio?

"Non vedo miglioramenti. Anche i risultati sui cavalli di battaglia della destra come taglio dell’erba, buche e cura del territorio, mi sembrano negativamente sotto gli occhi di tutti".

Siete riusciti a capire perché avete perso le elezioni?

"Abbiamo perso per poco più di 30 voti per la frazione. Questo nonostante l’impegno delle precedenti amministrazioni su Staffoli, in particolare per salvare le scuole. Non è bastato, gli staffolesi chiedevano cura e attenzione maggiori e il vantaggio a Santa Croce è stato insufficiente. Forse il nostro progetto non ha fatto capire abbastanza la Santa Croce che volevamo costruire. A questo aggiungo la destabilizzazione dovuta al caso Keu e la crisi del nostro principale comparto economico. Quando la crisi morde a volte viene la tentazione del ’proviamo altro’".

Come giudica l’amministrazione Giannoni?

"I problemi su cui ci attaccavano in campagna elettorale, verde, raccolta rifiuti, il famoso imbuto in via di Pelle e in via dei Mille, sono del tutto irrisolti. Abbiamo suggerito una campagna informativa cittadino per cittadino sui rifiuti, non ci hanno ascoltati. C’era il nostro progetto dell’ultimo braccetto della Bretella per deviare il traffico fuori dal paese, ma è stato sostituito dal rifacimento di alcune strade e per l’imbuto non si vede soluzione. Sulla crisi economica il Comune non si muove. La Regione sta lottando per ottenere dal Governo gli ammortizzatori, la voce del Comune dov’è? Siamo contenti che molti progetti delle precedenti amministrazioni siano stati mantenuti, riconoscendone il valore, come quelli educativi e culturali. Per Villa Pacchiani, invece, non hanno voluto riconoscere il lavoro e abbiamo pagato pegno. Non siamo stati finanziati per Toscanaincontemporanea. Mi aspetterei più onestà nel dire che dei 100.000 euro utilizzati per alleggerire la Tari 75.000 sono avanzo della precedente amministrazione".

Quali argomenti porterete avanti dall’opposizione fino al 2029?

"Serve che emerga una visione di futuro. Non vogliamo che Santa Croce e Staffoli diventino dormitori, ma luoghi di opportunità lavorative e sociali. I nostri argomenti principali sono la cura della città e della frazione, ricchezza di eventi e opportunità culturali, azione straordinaria sulla crisi economica coinvolgendo cittadini, operatori, imprese nel ragionare come evitare che il territorio si spenga. Come tutelare il conciario e costruire nuove opportunità".

gabriele nuti