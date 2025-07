Inaugurato "Il Giardino dei sensi". Inclusione e benessere a scuola

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi l’aula multisensoriale alla scuola primaria Don Milani dell’istituto comprensivo Sacchetti di San Miniato. È il progetto che il Rotary Club di San Miniato ha realizzato nell’annata di presidenza di Emiliano Zucchelli per quella successiva con presidente Roberta Salvadori. Un progetto bello e importante, carico di significati, che ha visto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – guidata dal presidente Giovanni Urti – sempre sensibile a tutto ciò che riguarda il mondo dei giovani, della formazione e dell’istruzione.

Ancora di più quando tutto questo significa offrire esperienze educative più inclusive. Il progetto "il Giardino dei Sensi secondo la filosofia Snoezelen" è stato possibile, appunto, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e dell’Azienda Speciale Farmacie con il supporto del Comune di San Miniato che ha provveduto ai necessari lavori di adeguamento dell’impianto elettrico. Al taglio del nastro, oltre Zucchelli, erano presenti anche Roberta Salvadori, Giovanni Urti, Andrea Gronchi per Asf, il sindaco Giglioli e l’assessore alla scuola Squicciarini, Franco Doni, direttore Società della Salute oltre ad una nutritissima presenza di insegnanti, responsabili dell’Azienda Ausl e Ufsmia e genitori. A fare gli onori di casa è stato il dirigente dell’istituto comprensivo Andrea Fubini che ha parlato di "un progetto significativo per la comunità scolastica."

Ma in cosa consiste? La stanza, dotata di luci soffuse e colorate, pannelli tattili, proiettori, piattaforma vibroacustica e materiali sensoriali, sarà uno spazio protetto e accogliente pensato per stimolare i cinque sensi e favorire l’espressione emotiva, la concentrazione e il rilassamento. L’ambiente è stato progettato per offrire agli alunni un’esperienza educativa più coinvolgente e inclusiva. Ora è realtà.