Scritte anti spaccio al giardino: "Andate via. Chiameremo i carabinieri"

PONTEDERASpuntano su panchine, pali della luce e recinzioni, cartelli minacciosi nei giardinetti che costeggiano la ferrovia tra via Fratelli Rosselli e via Giovanni da Verrazzano. "Fate schifo! Chiameremo i carabinieri tutti i giorni, non venite più qui!!", "Luridi pervertiti andate a fare le vostre porcate altrove", "I carabinieri e la polizia verranno ogni e notte. Andate via!!!". Sono alcuni dei cartelli plastificati ed apposti nella zona nei giorni scorsi in una zona di Fuori del Ponte. Nessuna firma ma probabilmente si tratta di residenti stufi di assistere a scene indesiderate in un luogo pubblico e pedonale come quello, adatto più a passeggiate e momenti di relax su una panchina piuttosto che a comportamenti come quelli descritti ed a cui si fa riferimento nei cartelli. "’Zona di spaccio e di prostituzione’ Uniamoci e denunciamo" è un altro cartello di denuncia affisso nelle vicinanze. Un modo, un tentativo, per provare a scoraggiare i malintenzionati e farli allontanare da questa zona. Un video che riprende questi cartelli è stato ripreso e pubblicato dall’associazione Pontedera al Centro, associazione nata in occasione delle ultime amministrative con tanto di lista in sostegno al centrodestra. "Abbiamo accolto la segnalazione sulla nostra pagina social perché come associazione ci proponiamo come punto di ascolto per i cittadini – spiega Fausto Leoncini, presidente dell’associazione – siamo una realtà presente sul territorio e siamo disponibili all’ascolto dei residenti di Pontedera e delle frazioni. Vogliamo mantenere viva la socialità della nostra città".l.b.