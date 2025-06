FiPiLi, incidente tra 4 auto e un furgone. Sei feriti, estratti dalle lamiere

Lastra a Signa (Firenze), 9 giugno 2025 – Grave incidente in FiPiLi. È successo intorno alle 17:15 al km 5 nel tratto dell’uscita di Lastra a Signa in direzione Firenze. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e quatro auto. Sei persone sono rimaste ferite, fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Coinvolto anche un ragazzo di 15 anni, portato in codice verde all’ospedale Torregalli di Firenze. Due i feriti in codice giallo trasportati in ospedale per le cure del caso: due uomini di 63 e 61 anni. In codice verde anche un uomo di 52 anni, una donna di 50 e un uomo di 33.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile tante ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest. I pompieri hanno dovuto operare con cesoie e un divaricatore per estrarre i feriti dagli abitacoli coinvolti nell’incidente. Intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi.

Traffico bloccato a lungo in direzione Firenze, con lunghe code di oltre 5 chilometri tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. Code per curiosi tra Firenze Scandicci e Lastra a Signa in direzione mare. Molti automobilisti sono scesi dalle auto. Sul gruppo Facebook I Dannati della FiPiLi in molti hanno segnalato di essere rimasti bloccati e completamente fermi per oltre un’ora. L'incidente è stato risolto intorno alle 19,16, ma il ritorno alla normalità è arrivato solo a tarda sera.