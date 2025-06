Incidente in FiPiLi, cinque auto coinvolte. Code e traffico bloccato

Empoli, 6 giugno 2025 – Pomeriggio di caos in FiPiLi a causa di un incidente stradale che ha coinvolto cinque vetture tra gli svincoli di Empoli Ovest ed Empoli, in direzione Firenze. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 17. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli.

Per fortuna non si sono registrati feriti gravi. Tre persone assistite dal 118 sono state ricoverate in pronto soccorso in codice verde. Lo schianto ha però generato code fino a 4 km e caos, anche perchè sia lo svincolo di Empoli che il tratto compreso tra Empoli Ovest ed Empoli sono stati chiusi.