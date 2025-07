Palio, la diretta: sfida al meteo. Attesa nelle contrade con ancora l’incognita pioggia

Siena, 3 luglio 2025 – Dopo l’annullamento della carriera di mercoledì 2 luglio, la città ci riprova. E’ un giovedì 3 luglio in cui si attende il Palio, per quanto ci siano incertezze sul meteo. Potrebbe ancora piovere, dopo che acqua e vento avevano rovinato la festa nel giorno indicato per la sfida, appunto il 2 luglio. La macchina organizzativa non si ferma. C’è l’appuntamento con l’importantissimo corteo storico, un momento molto atteso dalle contrade al pari della corsa stessa. I contradaioli sono al lavoro con un occhio al cielo.

13:27 La preparazione del corteo storico Nelle contrade fervono i preparativi per il corteo storico. Decine di persone sono intorno ai monturati, ovvero coloro che, per ogni contrada, parteciperanno al corteo in costume storico. E' una preparazione accurata, fatta di tanti momenti importanti, di riti che si perdono nella notte dei tempi, con abiti appositamente realizzati e molto preziosi. Le contrade intanto stanno "uscendo", con le prime prove di abilità degli sbandieratori per le strade. 13:14 Le dieci contrade Le contrade estratte a sorte lo scorso 25 maggio sono Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera, cinque per le squalifiche di Aquila e Torre; di diritto invece corrono Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice. L’obiettivo, per tutte e 10, è conquistare il Drappellone dedicato alla Madonna di Provenzano e al quinto centenario dell'Accademia degli Intronati, realizzato da Riccardo Manganelli. 13:08 Ancora nuvole su piazza del Campo Dopo il rinvio del 2 luglio Siena ci riprova: il Palio al momento si corre, ma ci sono nuove nuvole su piazza del Campo, come mostra la webcam di Skyline Webcam. Intanto tutte le componenti del Palio sono al lavoro per la realizzazione del corteo storico, un momento solenne, importantissimo. Le nuove nuvole su piazza del Campo nel pomeriggio del 3 luglio