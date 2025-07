"Fantini, nervi ben saldi. Dovete restare concentrati"

Testimone Francesco Ticci, Aceto, Sgaibarre, Cianchino... tutto vero. Durante la colazione che facemmo insieme ormai il 25 giugno scorso dissi ’ragazzi, con calma tanto il 2 non si corre ma slitta al 3, l’ha detto la maga. Verso le 15,30-16 comincia a piovere", dice Bastiano. Che questa volta – insiste – non scherza come al solito. "Ci sono i testimoni delle mie parole", assicura. Che infatti confermano la previsione risultata quasi più puntuale di quelle del meteo che adesso sono di una precisione chirurgica.

Venendo alle cose serie: ancora la nuvola di Fantozzi sul Palio. "A casa mia a Vescona sono cadute tre gocce d’acqua, a Leonina stanno trebbiando. Le pozze in terra le ho trovate soltanto in Massetana Romana, al Ruffolo non c’era più niente".

Con un Palio così indecifrabile cambia qualcosa per i cavalli? "Non crea problemi, anzi un giorno di riposo gli fa solo bene. Non c’è bisogno di portarli a galoppare a destra e a sinistra che magari poi si complicano le cose. Hanno fatto la cacciarella o la trottata stamattina (ieri, ndr), proprio bene così. Un giorno di tranquillità gli fa bene".

Bastiano sa bene cosa vuol dire un Palio rinviato. Quello vinto nel 1978 il 3 luglio, un altro successo nel 1983, sempre il 3 luglio... "Sì si mi è capitato più volte".

Per un fantino com’è lo slittamento? "Arrivi a quel momento e chiaramente c’è un afflosciamento. E’ difficile ritrovare quella carica, quell’adrenalina che avevo il giorno prima".

Quindi quale è il segreto per superare questa frase e arrivare al top stasera? "Nervi saldi e mantenere la concentrazione. Non bisogna perdere di vista il proprio obiettivo".

I fantini esperti sono sicuramente più abituati a questi scherzi del meteo ma anche i giovani, compreso il debuttante Spago del Drago che ha 35 anni ed esperienza da vendere, sicuramente sanno come gestire emozioni e conservare la concentrazione. Ormai sono professionisti a 360 gradi, preparati a livello fisico ma anche psicologico.

La.Valde.