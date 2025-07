Cosa significa il soprannome Tittia? Palio, perché Atzeni viene chiamato così

Siena, 3 luglio 2025 – Perché Giovanni Atzeni è chiamato “Tittia”? Da cosa viene questo soprannome. Il fantino nato in Germania da padre sardo e madre tedesca ha vinto nella serata del 3 luglio il suo undicesimo Palio, facendo esultare l’Oca con il cavallo Diodoro. Atzeni è dunque un campionissimo, un grande del Palio. Ma perché fu chiamato Tittia?

Atzeni si trasferì in Toscana a Siena quando aveva sedici anni, notato da un altro grande del Palio, ovvero Trecciolino, al secolo Luigi Bruschelli. Non del tutto abituato al freddo di Siena, Atzeni diceva “Tittia”, che in sardo significa “Fa freddo”. Una espressione detta più e più volte e alla fine gli fu affibbiato questo soprannome. Che si è portato dietro fino ad oggi, alla sua undicesima vittoria. Adesso Tittia è sinonimo una volta di più di vittoria. Per l’Oca è il 65esimo Palio vinto. Il popolo esulta e si gode il suo Tittia durante il giubilo nella chiesa di Provenzano.

Tittia ha esordito al Palio di Siena nel 2004 con il Nicchio. Ma deve aspettare qualche anno per vincere. Il primo drappellone lo porta a casa nel palio di luglio 2007. E vince proprio con l’Oca e il cavallo Fedora Saura. Da lì in poi non si fermerà più E’ l’unico fantino ad aver vinto per cinque volte consecutive un Palio. Undici in totale i suoi successi, che in classifica lo portano a essere il quinto più vittorioso fantino nella storia del Palio. Giovanni Atzeni ha 40 anni: è nato nel 1985. Dopo essere nato in Germania, torna a Nurri, in Sardegna, suo luogo di origine, quando ha 11 anni. Debutta in assoluto a un Palio quando ha 13 anni, a Bitti.