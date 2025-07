Storie Locali apre la nuova sede. Con il caffè letterario Giosuè

SANTA MARIA A MONTEL’associazione Storie Locali Santa Maria a Monte e dintorni inaugura la nuova sede in piazza della Vittoria con l’apertura del caffè letterario Giosè, dedicato al poeta Carducci che a Santa Maria a Monte trascorse alcuni anni della sua vita quando il padre era medico condotto del paese. "Il nuovo spazio – si legge in una nota di Storie Locali – sarà un luogo di incontro e di approfondimento, pensato per celebrare la storia, la letteratura, l’arte e le tradizioni locali, aperto alle nuove generazioni, ma soprattutto agli alunni delle scuole medie e superiori che voglio conoscere e approfondire la storia di Santa Maria a Monte. All’inaugurazione sarà presente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che oltre al suo ruolo istituzionale, è noto per la sua passione per la storia e la cultura toscana. A rendere ancora più speciale la serata sarà l’esibizione del professor Flavio Fiori, cantautore originario di Cinque Case che interpreterà brani del suo repertorio ispirati al territorio e ai suoi personaggi". "Il nuovo caffè letterario si propone come un vero e proprio presidio culturale, dove si terranno convegni, mostre e iniziative legate alla storia – conclude Storie Locali – Un omaggio a Giosuè Carducci, la cui famiglia visse qui tra il 1856 e il 1858 quando Giosuè insegnava nella vicina San Miniato e quando avvenne la tragica morte del fratello Dante Carducci. Dietro questo progetto c’è l’impegno della nostra associazione, nata grazie alla visione e alla passione di don Lelio Mannari, proposto del paese dal 1959 al 1980, al quale è dedicata la serata. Un sentito omaggio sarà anche rivolto ai fondatori scomparsi la contessa Angelica Meyer, Benito Buti, Giuliano Falaschi, Marcello Falorni e Giancarlo Pupilli". La serata è aperta a tutti.