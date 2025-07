Incendi sulla ferrovia. Oltre 3mila assistiti

PONTEDERACinquanta tecnici di Rete ferroviaria italiana e di alcune imprese appaltatrici hanno lavorato tutta la notte di ieri per ripristinare chilometri di cavi e impianti tecnologici danneggiati dagli incendi che lunedì pomeriggio hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria tra Pontedera e Pisa e su tutta la tratta Firenze-Pisa. Un lavoro che è potuto iniziare solo in tarda serata dopo che i vigili del fuoco – intervenuti dal comando di Pisa e dai distaccamenti della provincia e dai comandi di Lucca e Livorno – avevano terminato le operazioni di spegnimento e di bonifica. Spente le fiamme sono emersi tutti i danni causati dal passaggio del fuoco.

La circolazione ferroviaria è stata riattivata alle 6 di ieri mattina dopo quasi quattordici ore di interruzione con decine di treni soppressi, cancellati e dirottati su altre linee. "Ma i lavori per il totale ripristino dell’infrastruttura sono tuttora in corso e proseguiranno anche nei prossimi giorni", fanno sapere da Ferrovie. Gli incendi, almeno tre tra Cascina, Fornacette e Pontedera (zona Villaggi) hanno causato problemi a migliaia di persone. Gli accertamenti sulle cause dei roghi sono ancora in corso, ma l’ipotesi delle scintille scaturite dal sistema frenante di un treno merci è sempre quella più probabile e plausibile.

Per alleviare i problemi dei passeggeri Trenitalia ha attivato dieci pulman che hanno fatto la spola per tutto il pomeriggio fino a mezzanotte tra Empoli, Pisa e Pontedera trasportando circa 3.000 passeggeri. Oltre ai bus Trenitalia ha attivato una cinquantina di corse taxi e otto pernottamenti in hotel e inviato oltre 8.000 messaggi di smart caring per informare i viaggiatori. La Protezione Civile ha consegnato acqua nelle stazioni di Pontedera, Cascina, Pisa ed Empoli. Tutti i biglietti sono stati rimborsati integralmente. Personale di Fs presente nelle stazioni di Firenze, Empoli, Pontedera, Cascina e Pisa.

g.n.