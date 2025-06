Il quartiere delle arti. A Rifredi una libreria e il centro culturale

La cultura sboccia a Rifredi. Domani pomeriggio (dalle 18 in poi) taglio del nastro ufficiale per la nuova Libreria Libraccio Dalmazia di via Vittorio Emanuele II, la numero 65 del gruppo Libraccio. Il punto vendita, di 250 metri quadrati, sorge negli spazi che in passato ospitavano una sezione soci Coop, affacciandosi su una zona dinamica del quartiere. "Rifredi si conferma, ancora un volta, zona viva ed effervescente. Per seguire le orme di Roma, dove sono state aperte varie librerie anche in periferia, è stato scelto questo quartiere proprio perché ha nel suo Dna una forte identità culturale: c’è il teatro, il cinema, alcune librerie indipendenti" dice Giorgio Carrasi, responsabile del punto vendita. "Siamo tre ’vecchi’ di Libraccio di via de’ Cerretani e al momenti, a rotazione, cinque giovani che stanno imparando il mestiere" precisa.

Il nuovo spazio offre un’ampia selezione di libri nuovi, usati e d’occasione. Non mancano testi scolastici con possibilità di prenotazione e ritiro, oltre a un servizio di acquisto e valutazione dell’usato. A completare l’offerta: narrativa, saggistica, fumetti, modernariato, libri per ragazzi, giochi e cartoleria.

"Siamo molto contenti anche dell’accoglienza della gente, tanti entrano anche solo per farci l’in bocca al lupo per questa nuova avventura. Si sentono spesso notizie di librerie che chiudono, noi siamo orgogliosi e onorati di andare controcorrente" aggiunge Carrasi ricordando che all’inaugurazione saranno presenti Marco Malvaldi, tra gli autori più noti della narrativa gialla italiana, e Lily Red, giovane voce del panorama romance, apprezzata dal pubblico più giovane.

La nuova sede Libraccio sarà affiancata dal Museo della Narrazione (Munar), un centro culturale multidisciplinare che promuove attività educative e artistiche. Il museo ospita una scuola di scrittura diretta da Marco Vichi, uno spazio teatrale guidato da Gaia Nanni, una radio web e uno sportello d’ascolto psicologico.

Barbara Berti