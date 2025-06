Firenze, a Rifredi apre una nuova libreria

Firenze, 17 giugno 2025 – Una nuova libreria si inaugura a Firenze, precisamente nel quartiere di Rifredi. Libraccio, una delle principali catene di librerie in Italia, storico punto di riferimento per l’usato, apre le porte della sua nuova libreria in via Vittorio Emanuele II, 192/194, nel cuore del quartiere Rifredi a Firenze. La nuova libreria si inserisce nel piano di consolidamento territoriale del marchio, portando a 65 il numero complessivo dei negozi attivi in Italia. Il punto vendita, di 250 metri, sorge negli spazi che in passato ospitavano una sezione Coop, affacciandosi su una zona dinamica e ben collegata della città. Il nuovo spazio offrirà al pubblico un’ampia selezione di libri nuovi, usati e d’occasione scontati fino al 50%. Non mancheranno testi scolastici disponibili tutto l’anno, con possibilità di prenotazione e ritiro, oltre a un servizio di acquisto e valutazione dell’usato. A completare l’offerta: narrativa, saggistica, fumetti, titoli rari, modernariato, libri per ragazzi. giochi e cartoleria. L’inaugurazione ufficiale è prevista giovedì 26 giugno dalle ore 18 alle 20, con un brindisi e rinfresco aperti al pubblico. A fare da padrino e madrina dell’evento saranno Marco Malvaldi, tra gli autori più noti della narrativa gialla italiana, e Lily Red, giovane voce del panorama romance, apprezzata dal pubblico più giovane. Un museo accanto alla libreria. La nuova sede Libraccio sarà affiancata dal Museo della Narrazione (Munar), un centro culturale multidisciplinare che promuove attività educative e artistiche. Il museo ospita una scuola di scrittura diretta da Marco Vichi, uno spazio teatrale guidato da Gaia Nanni, una radio web e uno sportello d’ascolto psicologico. Contemporaneamente all’inaugurazione, il Munar ospiterà un intervento musicale a cura della band fiorentina Anhima, già nota negli anni '90 per le produzioni di Gianni Maroccolo, le collaborazioni con i Litfiba e le aperture dei concerti di grandi nomi come Faith no more, Robert Plant, Andy Summers e Robby Krieger (Doors). Anhima si esibirà in una jam session acustica con Daniele Tarchiani (storica voce) e Marzio Pinzauti (basso) presentando alcuni pezzi del nuovo album "Toccato dal fuoco - Redux" (2025). Una cultura circolare, accessibile, inclusiva e democratica. Per la storica catena il negozio fisico è da sempre un pilastro fondamentale del proprio modello. Libraccio, infatti, nasce nel 1979 tra i banchi dei mercatini di Piazza Vetra a Milano, ponendosi da sempre l’obiettivo di creare un legame vero e duraturo con il quartiere in cui accende una nuova insegna, mettendo al centro di questo processo la relazione tra lettore e libraio, cuore pulsante di tutte le librerie del marchio. L’apertura del nuovo Libraccio a Rifredi conferma la volontà del marchio di rafforzare la propria presenza in città, valorizzando contesti urbani attivi e coinvolgendo le comunità locali in iniziative culturali continuative. “Con questa nuova apertura a Rifredi rafforziamo la presenza di Libraccio a Firenze, in un quartiere che sentiamo pronto ad accogliere e condividere il nostro approccio alla cultura: accessibile, circolare e in ascolto del territorio. Ogni libreria che inauguriamo nasce dal desiderio di creare connessioni reali, non solo tra lettori e libri, ma anche tra persone e luoghi. Rifredi, con la sua energia e vivacità, ci è sembrato il contesto ideale per continuare questo percorso”, commenta Edoardo Scioscia, amministratore delegato e tra i soci fondatori di Libraccio. La libreria è raggiungibile con la linea tramviaria T1. Sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 19.30, le domeniche e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Maurizio Costanzo