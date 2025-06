Prato, la sindaca Bugetti si dimette. Terremoto in Comune

Prato, 20 giugno 2025 – Ancora uno scossone nel Comune di Prato: la sindaca Ilaria Bugetti nel tardo pomeriggio di oggi, 20 giugno, ha convocato una giunta straordinaria per comunicare ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni.

La lettera è stata già protocollata in municipio. Secondo le ricostruzioni che circolano in questi minuti sarebbe stata decisiva una riunione tenuta in mattinata dalla sindaca col deputato Marco Furfaro, il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni, e il segretario regionale, Emiliano Fossi.

Il gruppo dirigente del partito avrebbe in sostanza chiesto un passo indietro alla sindaca sia per consentire a Bugetti stessa, indagata dalla procura di Firenze, di difendersi al meglio dalle accuse di corruzione per le quali sono stati chiesti gli arresti domiciliari, ma anche per tutelare la città pur mettendo in chiaro che le dimissioni non sono un atto dovuto. L'ulteriore svolta istituzionalmente drammatica avviene pressoché alla vigilia dell'interrogatorio di garanzia previsto dal Gip del tribunale di Firenze per lunedì 23 giugno.

Appena una settimana fa la città era stata sconvolta dalla notizia dell’avviso di garanzia per corruzione alla sindaca di Prato. Oggi, appunto, l’annuncio delle dimissioni.

Anche il vicesindaco Simone Faggi (Pd), oggi, sarebbe stato raggiunto da un avviso di garanzia per false attestazioni al pubblico ministero.