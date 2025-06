Firenze, big e talenti locali sullo stesso palco al parco delle Cascine

Firenze, 19 giugno 2025 - Sei eventi, due location immerse nel verde di Firenze pronte a ospitare grandi nomi della musica alternativa italiana come Bull Brigade, Claver Gold, Dutch Nazari, Il Muro del Canto, 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brusco, Fabio Celenza, Queen of Saba e tanti, ottimi, talenti locali. Da venerdì 27 giugno a giovedì 17 luglio, il parco delle Cascine aprirà le porte alla "Support Your Local Festival", iniziativa promossa da Progeas Family in collaborazione con Le Nozze di Figaro, nell’ambito dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze. Fedele alla filosofia ‘Support Your Local’, ogni appuntamento vedrà sullo stesso palco un artista di rilievo nazionale preceduto e seguito da gruppi e dj del territorio fiorentino: una formula votata volutamente alla valorizzazione del talento e della creatività locale. Dopo l’edizione zero dello scorso inverno al Combo Social Club, il festival esordirà ora in versione estiva, portando la sua filosofia all’aperto con un programma ricco e diversificato. Primo appuntamento venerdì 27 giugno all’Anfiteatro delle Cascine, dove, dalle ore 19, saliranno sul palco Bull Brigade, Claver Gold, Dutch Nazari e Il Muro del Canto, preceduti da altrettanti artisti della scena locale: Tenore Fi, Hola Aka Etica, Roci e The Fake Doc. I biglietti – posto unico 23 euro – sono disponibili su Ticketone.it. Seguiranno cinque eventi a ingresso libero, allo spazio estivo Ultravox Firenze, sempre nel Parco delle Cascine ma nell’adiacente Prato della Tinaia, con artisti del calibro di 99 Posse (17 Luglio), Tre Allegri Ragazzi Morti (10 Luglio), Brusco (4 Luglio), Fabio Celenza (5 Luglio), Queen of Saba e Diplomatico & Collettivo Ninco Nanco (11 Luglio). “In tempi di globalizzazione della cultura e della musica – spiegano gli organizzatori - ‘Support Your Local’ è un piccolo atto di resistenza culturale, un impegno ed un’azione concreta volti a sostenere lo sviluppo della scena artistica e musicale del nostro territorio affinché la musica torni a essere uno strumento di aggregazione e di socialità, un cuore pulsante per la formazione di una comunità e di una cultura popolare forte, libera e pensante. E non una mera questione di numeri su un ‘social’ o di ascolti su una piattaforma on-line”. Da quasi 10 anni a Firenze ‘Support Your Local’ è l’evento di Progeas Family che ‘spinge la scena artistica del territorio’. Ha prodotto centinaia di appuntamenti portando sugli stessi palchi musicisti del panorama cittadino e artisti della scena nazionale, con alla base la voglia di stare insieme e utilizzare la musica come strumento di cultura comunitaria ed aggregazione. Support Your Local Festival è una produzione ‘Progeas Family’ in collaborazione con Le Nozze di Figaro nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze e con il supporto di ‘Combo Social Club’ e ‘RF – L’Altra Repubblica’. Media partner Controradio.

