Arezzo, 17 giugno 2025 – Tanti appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi.

giovedì 19 giugno, ore 10-12

Biblioteca dei Ragazzi (1° pianoforte)

E-STATE ALLA GINESTRA!

La Biblioteca dei Ragazzi è lieta di ospitare i ragazzi del centro estivo della parrocchia Natività di S.Maria al Giglio per un'attività che prevede un primo momento di lettura dialogica per sperimentare il piacere di stare insieme intorno alle storie e, a seguire, un'esplorazione guidata tra gli scaffali della sezione ricchi di letture per tutti i gusti!

Proseguiremo quindi anche quest'anno la felice collaborazione tra biblioteca e una delle quattro parrocchie di Montevarchi e ospiteremo nell'occasione circa 50 bambini della scuola primaria e 20 animatori accompagnatori.

La Biblioteca Comunale offre ospitalità in spazi accoglienti e freschi (aria condizionata su tutta la struttura; possibilità di utilizzare lo spazio dell'anfiteatro esterno per attività autogestite) e servizi speciali dedicati ai centri estivi (in gruppi fino a 30 persone), previa accordo.

Per informazioni potete scriverci a [email protected] (rif.to dott.ssa Elena Cheli, responsabile Biblioteca dei Ragazzi)

lunedì 30 giugno, ore 17.30

Sala Storie d'Oggi (piano terra)

APERIBOOK

Cos'è?

Il circolo di lettura che si ritrova ogni mese presso la Biblioteca Comunale "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" curato da Daniela Monreale.

La scelta del libro avverrà selezionando nel gruppo un libro fra tre proposti: un classico, un romanzo di narrativa di genere e un libro pubblicato dal 1950 in poi.

Il libro di questo mese vi invitiamo a leggere

Stoner, di John Edward Williams – 1965

Nato in una famiglia di contadini poveri, Stoner scopre in sé una passione struggente per la letteratura e diventa professore. Stoner è dunque la storia di un uomo che conduce una vita semplice al limite della frugalità, una vita che lascia poche tracce. Ma Stoner è molto di più: è un romanzo sull'amicizia, sul matrimonio, sull'ambiente universitario, un romanzo sociale e – non da ultimo – un romanzo sulla fatica e sulla resistenza. Sul duro, implacabile lavoro nelle fattorie, sull'impegno che richiede la vita matrimoniale, sulla difficoltà di allevare con paziente empatia una figlia all'interno di una famiglia avvelenata, e sul tentativo di avvicinare alle meraviglie della letteratura studenti universitari spesso insensibili. È soprattutto un romanzo sull'amore: amore per la poesia e per la letteratura, ma anche amore romantico. È un romanzo su cosa significa essere umani. Riscoperto una decina di anni dopo la morte del suo autore, Stoner è diventato un caso editoriale internazionale, assurgendo a vero e proprio libro di culto: «una scoperta meravigliosa per tutti gli amanti della letteratura» secondo Ian McEwan, «uno dei più grandi romanzi americani del ventesimo secolo» nel giudizio di Bret Easton Ellis. «John Williams è uno di quegli scrittori che non puoi fare a meno di consigliare perché hai la certezza che farai felice il tuo prossimo»: parola di Niccolò Ammaniti.

Per maggiori informazioni seguite Aperibook Montevarchi su Instagram e Facebook

o contattate la curatrice scrivendo a [email protected]

BIBLIOCOOP

via dell’Oleandro, 37 (spazio soci Unicoop.fi)

ORARIO APERTURA PUNTO PRESTITO:

giovedì 10.00-12.30 ; venerdì 16.30-19.00