Utopia del Buongusto. Il festival riparte... in bici

Con lo slogan "Solo l’ironia salverà il mondo", torna il festival teatral-gastronomico Utopia del Buongusto edizione 2025. Questa sera, giovedì 3 luglio alle 21.30, al museo della bicicletta di Fornacette, Guascone Teatro presenta Pensieri in pericolo di e con Andrea Kaemmerle e con Andrea Barsali (chitarra) e Lorenzo Niccolini (chitarra). Uno spettacolo di teatro musicale tutto dedicato al risveglio dei pensatori e alla difesa della possibilità di manifestare apertamente le proprie idee. Diritto, questo, negato o fortemente ostacolato nel 71% del pianeta secondo alcuni dati di Amnesty International. Guascone Teatro torna nella terra di Roberto Cecchetti, la serata sarà anche l’occasione per rendergli omaggio. Spettacolo a ingresso gratuito. Cena in luogo a cura del catering Zanobini. Info e prenotazioni 3280625881 - 3203667354.

Il giorno successivo venerdì 4 luglio alle 21.30 a Casa Lami, Lugnano, Vicopisano, Pilar Ternera presenta Borderline di e con Lara Gallo. Assistenza artistica Elisa Canessa. Collaborazione ai testi Stefano Santomauro. Uno spettacolo comico che indaga l’abitare il mondo, il luogo preciso in cui ciascuno di noi si colloca e dal quale osserva, sceglie cosa pensare e a cosa credere partendo dall’assunto cardine della fisica moderna: il tempo non esiste. Anche in questo caso cena in luogo a cura del catering Zanobini.

A chiudere il fine settimana con l’Utopia del Buongusto è l’appuntamento di domenica 6 luglio alle 21.30 al parco fluviale de La rotta di Pontedera, dove la Compagnia Hellequin presenta Son io cosa vostra? Maschere, musica e …donne: Goldoni oggi. Con Lucia Zaghet, Giulia Colussi e Daria Sadovskaia. Musici in scena Alice Gaspardo e Jacopo Pittino, drammaturgia, adattamenti e regia di Ferruccio Merisi Arriva per la prima volta a Utopia del buongusto una delle realtà più importanti del teatro sperimentale, una compagnia capace di creare una perfetta sintesi tra comicità e teatro di tradizione. Un omaggio alla donna, partecipe e molto allegro, che adora sia i pregi che i difetti dell’altra metà del cielo". Cena in luogo a cura dell’associazione Il Mattone, Dalle 18.30 alle 20 e dalle ore 23 alle 23.30 su prenotazione visite guidate al museo dei Mattonai.

Istruzioni per un buon uso di Utopia: le cene (facoltative) iniziano alle 20. Gli spettacoli alle 21.30 (Euro 8 - Escluso eventi speciali). Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini e altri dolci. I cantuccini sono della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano. Occorre prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione.