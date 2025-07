Mascheroni, nuova luce in centro. La sfida di Luca e Jeanpierre

In via del Plebiscito torna a brillare la luce dello storico fondo del civico 12, dove il 9 luglio alle 18,30 inaugurerà ‘Mascheroni club’. Si tratta di un whine bar specializzato nelle occasioni che vanno dall’aperitivo al dopocena. Ad aprire il nuovo locale nel centro storico sono Luca Musetti (27 anni), sommelier per passione con un passato nel mondo del marmo, e il suo socio Jeanpierre Alieny (22anni) con esperienze pregresse nel mondo della ristorazione. I due puntano a far diventare il locale un punto di riferimento per chi ama bere e mangiare bene. "Un posto che deve restare nella bocca e nella mente del cliente", commenta Musetti. Un locale con una quantità di posti a sedere con vista sulle fontane dei mascheroni, simbolo di via del Plebiscito, dove cittadini e turisti potranno assaggiare prodotti a chilometro zero accompagnati da una bella cantina con etichette per tutti i gusti e tutte le tasche.

"La nostra idea è quella di creare un locale che duri nel tempo e possa diventare storico - prosegue Musetti -. Abbiamo deciso di investire su Carrara perché è una città meravigliosa. Il nostro sarà un locale accogliente e familiare dove saranno serviti in prevalenza prodotti locali: il lardo di Colonnata di Giannarelli, i salumi del salumificio Marsili della Lunigiana, le focacce di Dazzi e le torte di verdura della gastronomia Antonella. Poi ci saranno i crostoni, i taglieri e i carpacci, il tutto da accompagnar con una cantina di vini locali, italiani e francesi - prosegue Musetti -. Abbiamo cercato di prendere tutte le primizie della zona, prodotti di altissima qualità". "All’interno del locale saranno esposte le sculture degli artisti che vivono a Carrara - va avanti Musetti -, ed organizzeremo delle serate per farli conoscere al pubblico. È un modo per fare conoscere il lato umano e artistico della città. Spingeremo per fare qualcosa per la città e il locale si trova sotto la splendida piazza d’Armi e a pochi passi dal Duomo di Carrara. Ci piacerebbe – conclude il ristoratore – anche che il nostro locale fosse un richiamo per le persone delle città vicine, un posto che resti nella bocca e nella mente dei clienti".

Alessandra Poggi