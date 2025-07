Lungomare by night "Servizio in crescita"

Ritorna ’Lungomare by night’, un’iniziativa che vede la sinergia della provincia per un trasporto dedicato a giovani e turisti in tutta sicurezza. Gli amministratori dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso a bordo del bus LBN 2 che è partito da Marina di Carrara alle 19 è arrivato a Forte dei Marmi alle 19,45. Gli amministratori di Massa sono saliti alla fermata di piazza Betti alle 19,26, gli amministratori di Montignoso alla fermata del Cinquale alle 19,38. Assieme agli amministratori di Forte dei Marmi, poi, hanno atteso l’arrivo degli amministratori di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta che arriveranno con il bus LBN 1 delle 20,15 da Torre del Lago che arriverà a Forte dei Marmi alle 21,15.

Soddisfatta l’assessora al Comune di Massa, Giorgia Garau: "Siamo felici di confermare anche per quest’anno questi servizi strategici per il nostro territorio” – dichiara l’assessore Giorgia Garau e capofila dell’Ambito Riviera Apuana –. Favorire una mobilità sostenibile significa valorizzare la nostra offerta turistica, tutelare l’ambiente e rispondere concretamente alle esigenze di cittadini e visitatori. Un servizio pensato e ideato per i giovani che scelgono la nostra costa come meta della loro vacanza per potersi divertire movendosi in sicurezza".

Soddisfatta anche la collega di Carrara, Lara Benfatto: "Favorire una mobilità, rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e migliorare la nostra offerta turistica: sono tanti gli obiettivi che Lungomare by night ci permette di centrare. Si tratta di un’iniziativa ormai rodata che è cresciuta anno dopo anno confermandosi strategica per tutta la costa. Si tratta inoltre di un risultato frutto di un grande e importante lavoro di squadra che coinvolge At Autolinee toscane anzitutto, ma che mette a sistema tutto l’Ambito Riviera Apuana dimostrando una volta di più come investire su sinergie e relazioni faccia bene a tutto il territorio”

Infine un commento anche da Eleonora Petracci per il Comune di Montignoso: "I numeri sono dell’iniziativa sono in crescita. Quest’anno abbiamo attivato una sinergia anche con il provveditorato agli studi. Dobbiamo un ringraziamento alla dirigente Marta Castagna, che ha promosso e pubblicizzato l’iniziativa nelle scuole superiori della provincia per far viaggiare i nostri giovani in sicurezza. Non è un’offerta solo per i turisti quindi, ma anche per i ragazzi che si possono muovere in sicurezza, andare nei locali senza rischiare".