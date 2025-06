Le sfide di AgroFutura. Filiera, Europa e giovani

Firenze, 9 giugno 2025 – Ci siamo quasi. Domani e mercoledì andrà in scena a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati AgroFutura Festival, il grande evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio. L’iniziativa nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna ed ha come main partner Bper, partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella. Agrofutura Festival è patrocinato inoltre dal Comune di Firenze e realizzato in collaborazione col Fai Toscana.

Il programma dell’appuntamento prevede due giorni di incontri, dibattiti, laboratori e degustazioni. Domani ad aprire i lavori saranno il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la sua vice, Stefania Saccardi, due interventi seguiti dal saluto di Leonardo Marras, assessore toscano all’economia, e Sara Funaro, sindaca di Firenze.

Parleranno di Italia ed Europa e del ruolo del Paese nelle politiche agricole l’europarlamentare Dario Nardella, membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, e Patrizio La Pietra, sottosegretario all’agricoltura. Di “Toscana diffusa: politiche europee e regionali per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali” parlerà invece la vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi, mentre “Le dinamiche della filiera agroalimentare toscana: scenari evolutivi, sfide e opportunità” saranno al centro della discussione con Denis Pantini, responsabile agrifood e wine monitor Nomisma; Sara Turchetti, ricercatrice area settori produttivi e imprese Irpet; Marco Lazzari, responsabile servizio agri banking Bper Banca; Massimo Vincenzini, presidente Accademia dei Georgofili; Michele Conti, sindaco di Pisa e delegato nazionale Anci per agricoltura. Sempre domani “Agricoltura 4.0” con Simone Orlandini, direttore del dipartimento scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università degli Studi di Firenze; Marcello Mele, professore ordinario di scienze animali dell’Università di Pisa; Marco Locatelli, dirigente settore gestione della Tenuta di Cesa. Nuova sessione di approfondimenti nel pomeriggio (14,30-16), con una serie di tavole rotonde su imprenditoria femminile e giovanile. Di donne e imprenditoria in campo agricolo parleranno in particolare Cristina Manetti, capo di gabinetto della giunta toscana; Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino; Rossella Rabatti, presidente Cooperativa Toscana Giaggiolo. Di giovani agricoltori, a chiudere la giornata, parleranno invece Fausta Fabbri, responsabile gestione delle misure del Psr per la consulenza, la formazione, l’innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole della Regione toscana e Giorgia Agostini, titolare Podere Valzerino.

Nella seconda giornata, mercoledì 11 giugno, visite guidate a Palazzo Strozzi Sacrati col Fai, rassegna stampa in diretta con La Nazione, un incontro su clima e meteorologia con Gaetano Genovese (3B Meteo) e Bernardo Gozzini (Lamma), “Il mulino dei contadini: dalla Calabria alla Toscana” con Stefano Caccavari, fondatore Mulinum. Nel pomeriggio, il confronto a più voci con chef come Giulio Picchi e Filippo Saporito, poi approfondimenti con i nutrizionisti Ciro Vestita e Sofia Ballati. Chiuderanno la giornata i temi della paesaggistica e del vivaismo con gli interventi di Francesco Ferrini (presidente distretto vivaistico di Pistoia), Marco Cappellini (dg Giorgio Tesi Group), Gianluca Cristofori (Allevamenti Verdi 02 Farm) e il divulgatore scientifico Marco Martinelli. Il pubblico potrà partecipare a laboratori esperienziali e degustazioni guidate a cura di Donne in Campo Toscana, Associazione produttori apistici Toscani (Arpat) e Strade del vino, dell’olio e dei sapori.