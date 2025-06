Caldo rovente in Toscana: picco e allerta. Temperature in calo solo da questa data

Firenze, 12 giugno 2025 – Caldo e afa stanno imperversando sulla Toscana da giorni e per il weekend del 14 e 15 giugno sono destinati ad aumentare, tanto che per alcune città tra cui Firenze è stato emesso un codice arancione per le giornate di venerdì e sabato.

Per la giornata di oggi, 12 giugno, a Firenze il codice è giallo, la temperatura massima percepita è di 35 gradi, domani di 36 gradi e sabato di 37 gradi. Ieri il record di giornata è stato raggiunto alla stazione di rilevamento Firenze-Orto Botanico con 34,4 gradi registrati alle 15: alle 9,15 di stamani alla stessa stazione meteo si sono registrati 30,9 gradi.

Domani invece è previsto bollino rosso per il caldo, cioè allerta massima di livello 3, in 3 città: Bolzano, Campobasso e Perugia. Il bollino rosso indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Lo rileva il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

L’ondata di calore è dovuta a un vasto e robusto promontorio di matrice africana che dal Mediterraneo si sta espandendo verso l'Europa centrale. Il picco del caldo africano è previsto appunto nel weekend. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano all'inizio della prossima settimana mostrano un vasto anticiclone di matrice afro-azzorrinara espandersi sull'Europa occidentale. Il tempo sarà quindi ancora stabile in Italia ma con una lieve diminuzione delle temperature. Da valutare poi l'inserimento di correnti più fresche in quota con la possibilità di qualche temporale in più in sviluppo soprattutto su Alpi e Appennino.

Anche il meteorologo Lorenzo Tedici afferma che l'anticiclone africano dominerà ancora per giorni sull'Italia portando caldo estremo e afa ovunque. «La colonnina di mercurio – spiega Tedici – salirà di 1 grado al giorno arrivando a segnare 37 gradi a Firenze, 38 gradi a Terni, Oristano, Siracusa, Foggia e Ragusa, con picchi di 39 gradi nell'agrigentino e addirittura 42 gradi nelle zone più interne e remote della Sardegna pianeggiante».

Il cielo sarà terso eccetto qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali tra giovedì e venerdì. Sabato l'instabilità aumenterà e ci sarà qualche rovescio in più sulle Dolomiti sempre nelle ore più calde della giornata. Domenica, i temporali toccheranno, nel tardo pomeriggio, anche la Pianura Padana ed è previsto un ingresso di aria un pò meno calda dalla Porta della Bora. «Durante la prossima settimana - sottolinea Tedici - le temperature dovrebbero calare in modo sostanziale ad iniziare dal Nordest. Lunedì 16, infatti, i modelli meteo indicano per il Centronord 32-34°C contro i 35-39°C precedenti. Al Sud, invece, resisteranno ancora 40°C all'ombra specie in Sicilia, ma anche qui la canicola avrà le ore contate. Da martedì rientreremo ovunque in una normalità climatica del periodo con caldo sì, ma accettabile.

La prima ondata di calore attesa in Toscana nelle prossime ore con punte che raggiungeranno anche i 38 gradi a Firenze espone quasi un toscano su cinque ai rischi per la salute. I più vulnerabili e da proteggere sono soprattutto gli over 75, oltre mezzo milione in Toscana, bambini e persone fragili e malate. Disagi anche per un toscano su otto che soffrono di insonnia. Il caldo eccessivo e l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata può alterare l’equilibrio psicofisico favorendo ansia, mal di testa e nervosismo.

L’arrivo dell’anticiclone africano ha spazzato via uno degli inverni più caldi di sempre – il settimo più caldo dal 1955 – ed una primavera insolitamente piovosa confermando le preoccupazioni per l’escalation climatica: per 3 toscani su 10 è al primo posto davanti a guerra e lavoro. A dirlo è Coldiretti Toscana sulla base della prima allerta caldo con Firenze che sarà questo fine settimana tra le città italiane da bollino rosso. Massima attenzione, quindi, e raccomandazioni da seguire: bere molto, evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, indossare abiti leggeri, restare in ambienti freschi e privilegiare il consumo di cibi leggeri.

Per difenderci dai colpi di calore che possono provocare disidratazione, svenimenti, crampi, sbalzi di pressione anche nei soggetti non a rischio ed in salute possiamo partire proprio dalla tavola. Per favorire il sonno, per esempio, – spiega Coldiretti Toscana – è meglio consumare alimenti semplici senza condimenti pesanti, oltre a frutta e verdura in quantità che aiutano a reidratare il corpo. Da bocciare invece – sottolinea Coldiretti Toscana – piatti speziati con curry, pepe, paprika o con troppo sale, prodotti pronti in scatola e minestre con dado da cucina che rendono più difficile addormentarsi. Le condizioni per garantire un buon riposo – sostiene Coldiretti Toscana – dipendono molto dai comportamenti durante il giorno a partire da una alimentazione corretta. Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte fresco o caldo e frutta dolce come pesche e nettarine – sottolinea la Coldiretti regionale – possono venire in soccorso per superare le notti di passione.

Attenzione però anche a caffè e superalcolici che spesso accompagnano le serate in compagnia nei luoghi di vacanza ed anche agli alimenti in scatola che garantiscono praticità ai turisti che non vogliono perdere tempo nella preparazione dei cibi ma che – precisa Coldiretti Toscana – sono considerati a “rischio” per chi vuole trascorrere tranquillamente la notte tra le braccia di Morfeo.

Inoltre – continua Coldiretti Toscana – ci si addormenta difficilmente a digiuno o comunque non sazi, ma anche nei casi di eccessi alimentari, in particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti. Frutta e verdura – spiega Coldiretti Toscana – sono alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile.

Con gli stili di vita più salutistici – conclude la Coldiretti Toscana – si affermano anche nuove modalità di consumo favorite anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost, dalle centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli, a casa, o in spiaggia. Prodotti che “salvano” dal caldo ma che preparano la nostra pelle ad una tintarella perfetta.