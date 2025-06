Cielo giallo in Toscana, la causa? Gli incendi in Canada: ecco perché

Firenze, 10 giugno 2025 – Cielo giallo in Toscana negli ultimi due giorni. Non è la prima volta che nella nostra regione si può osservare un fenomeno di questo tipo. A suo modo molto suggestivo. Ma da cosa è dovuta questa particolare colorazione ovattata del cielo? La spiegazione arriva direttamente dal consorzio meteorologico toscano Lamma che riconduce la genesi dell’evento agli incendi, che stanno devastando il Canada : “Il particolato (sostanze sospese nell’aria, ndr) prodotto dagli incendi in Canada è rimasto intrappolato all'interno dell'anticiclone e quindi faticherà a disperdersi del tutto prima di giovedì 12 giugno. In Toscana, pertanto, cielo ancora opaco”, spiegano dal Lamma.

Nel frattempo l'alta pressione si rinforzerà favorendo un ulteriore rialzo termico. Aumenteranno anche i tassi di umidità e quindi l'afa, soprattutto nel fine settimana.

L'ondata di calore in Toscana dovrebbe durare fino al 16-17 giugno. Le temperature massime, al picco, raggiungeranno i 36-37 gradi nelle zone interne, valori entro i 30 gradi sulla costa. Minime in rialzo da venerdì, quando si porteranno al di sopra dei 20 gradi anche nelle zone pianeggianti. I

ll fenomeno, dunque, non è nuovo ma si verifica con una frequenza crescente negli ultimi anni. “Fino agli anni 2000, l'anticiclone delle Azzorre portava belle estati. Arrivava aria mite dall’Atlantico, che rendeva il clima estivo più sopportabile,” spiegano dal Lamma. Oggi, invece, assistiamo ad una maggior presenza dell’anticiclone africano.

Le cause? “Ancora non sono del tutto note - spiegano dal Lamma, - ma non c’è dubbio riguardo al fatto che i cambiamenti climatici globali stiano alterando i modelli meteorologici tradizionali, favorendo una circolazione atmosferica più orientata da sud a nord”. Ecco perché sempre più spesso anche la nostra regione si tinge di giallo.