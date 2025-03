Severa ondata di maltempo attesa in Toscana, dai radar meteo le immagini della perturbazione in arrivo

Firenze, 7 marzo 2025 – Gli esperti meteo sono concordi. Domenica 9 marzo arriva una severa ondata di maltempo in Toscana. Le previsioni non sono affatto rosee. Dall’atlantico è in arrivo una perturbazione che porterà pioggia frequente, persistente, con rischio nubifragi. L’ingresso della perturbazione atlantica è atteso per domenica ma gli effetti si vedranno anche nel resto della settimana. Ma vediamo nel dettaglio.

L'ondata di perturbazione che attraversa la Toscana nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo (Modello Meteo&Radar)

Arriva la perturbazione atlantica, radar meteo e orari

Dalla prima mattina di domenica le nuvole si addenseranno sulle zone meridionali con qualche pioggia. Poi il cielo diventerà completamente coperto anche nel resto della regione, con le precipitazioni che andranno a colpire prima le zone costiere poi da ovest verso est l’interno della regione.

Sebbene sia presto per parlare di orari, in base ai modelli radar di Meteo&RadarItalia, la perturbazione atlantica entrerà nella nostra regione intorno alle ore 19, colpendo la costa e in particolare quella nord-occidentale. Dalle 22-23, poi il vero ingresso della perturbazione nella regione con piogge consistenti che interesseranno l’intera regione per tutta la notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo.

Il cambiamento sarà significativo. “Sono previste – sottolineano dal consorzio meteo Lamma – piogge abbastanza frequenti per tutti i giorni della settimana. Lunedì, in particolare, potrebbero arrivare piogge più intense con rischio di nubifragi”. Le temperature minime subiranno un leggero aumento.

Molto probabilmente nella giornata di sabato 8 marzo sarà emessa una allerta meteo, che viste le previsioni, potrebbe anche essere superiore a gialla.

Maltempo nel weekend, le previsioni

Gli esperti del consorzio meteo Lamma confermano che è in arrivo dall’Atlantico una perturbazione che tra domenica e lunedì arriverà sulla Penisola.

Sabato 8 marzo. Per sabato la perturbazione porta nubi sulla Toscana con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nella prima parte della giornata. Temperature minime in leggero aumento. Nubi e sole su tutto il territorio con venti deboli e temperature massime stazionarie in lieve diminuzione nel corso del pomeriggio e della serata.

Domenica 9 marzo. In mattinata già le nuvole si fanno più compatte specialmente sulle zone meridionali con qualche possibile debole pioggia. Aumentano le temperature minime. Nel pomeriggio cielo più nuvoloso, anche coperto, con qualche pioggia sparsa. Piogge che diventeranno più frequenti a partire dalla costa e poi in nottata andranno a interessare tutto il territorio regionale. Temperature massime in lieve diminuzione e venti ancora deboli.

