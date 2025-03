Corso di meteorologia al via. Date, ospiti e come iscriversi

È tutto pronto per l’inizio del nuovo corso di meteorologia a Monsummano che prenderà il via venerdì 7 marzo alle ore 21. Organizzato dall’Associazione Astrofili Valdinievole Alessandro Pieri, il corso si terrà nella sala Walter Iozzelli della biblioteca comunale di Monsummano e promette di svelare i segreti del cielo a chiunque voglia avvicinarsi a questa scienza affascinante. Il primo incontro, intitolato ’L’interpretazione delle nuvole’, sarà condotto dal presidente dell’Associazione Astrofili Franco Canepari, che guiderà i partecipanti alla scoperta di come le nubi possano raccontare l’evoluzione del tempo.

Il secondo incontro, previsto per venerdì 14 marzo, approfondirà la strutturazione dell’atmosfera e gli indicatori che la caratterizzano. Il momento clou sarà venerdì 28 marzo, quando Monsummano ospiterà un ospite d’eccezione: Paolo Sottocorona, noto meteorologo di La7, che affronterà il tema cruciale del cambiamento climatico e delle sue ripercussioni sul nostro pianeta. Il viaggio nella meteorologia proseguirà giovedì 3 aprile con una lezione sulle idrometeore – pioggia, neve e grandine – e un’analisi approfondita di un evento estremo che ha segnato la storia locale: il tornado che colpì Monsummano Terme nel novembre 2003. Infine, giovedì 10 aprile, Giorgio Bartolini, meteorologo del consorzio LaMMA, offrirà un’analisi dettagliata su come e quanto è cambiato il clima in Toscana negli ultimi decenni.

La quota di partecipazione è di 25 euro a persona. Per iscriversi è necessario inviare un’e-mail a [email protected] indicando il proprio nome, cognome e un recapito (e-mail e/o numero di telefono). É possibile anche iscriversi tramite messaggio alla pagina Facebook Astrofili Valdinievole A. Pieri.