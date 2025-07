Musicisti Sant’Antonio. È tripudio giallo ai rioni

È festa per i Musicisti/Sant’Antonio, che vincono il Torneo dei Rioni di Montecatini Terme 2025. La formazione in maglia gialla ha la meglio sul Centro, battuto per 5-3 al termine dei calci di rigore della finalissima, giocata lunedì sera presso il campo dell’Oratorio Murialdo. Davanti ad un nutrito numero di spettatori, la squadra dei Musicisti/Sant’Antonio parte bene, e va in vantaggio al 10’, grazie al tap-in sotto porta di Sordi. La rete subita non fa crollare la squadra vestita di bianco del Centro, che inizia a macinare gioco e kilometri, cercando con insistenza la via del gol, trovando però davanti un Gega in ottima forma. Nella ripresa l’assedio dei Bianchi continua, ed al 52’ riceve il giusto premio: discesa sulla fascia sinistra di Bertocci e cross in mezzo per Parva, che di prima serve Meucci; il giocatore della Real Cerretese non ci pensa due volte, e col piatto scaglia la sfera verso la porta difesa da Gega, che non può far altro che raccoglierla in fondo alla rete. Nei restanti minuti finali, nonché nel corso dei due tempi supplementari, non succede nulla. Quindi si va ai rigori, e qui l’elevato tasso tecnico dei Gialli viene fuori. Infatti vanno al tiro per i Musicisti/Sant’Antonio Dani, Natali, Mariani e Mari, che segnano tutti i penalty calciati. Per i Bianchi vanno in gol Parva e Peluso, ma sbagliano Meucci ed Antonelli. Quindi fa festa il rione vestito di giallo, che bissa il successo conquistato nel 2019. Gialli che fanno anche la parte del leone nelle premiazioni individuali, con i premi di miglior Giovane e di miglior Portiere assegnati a Lapo Dani e Gerald Gega. Anche il titolo di Capocannoniere va al bomber dei Musicisti/Sant’Antonio Emanuele Sordi, che però deve dividerlo con Bertelli (Montecatini Alto/Casina Rossa/Nievole) e Marzico (Marruota/Biscolla/Sottoverga), che chiudono anche loro il torneo a quota 5 reti. Il titolo di miglior Giocatore viene dato ad Antonelli del Centro, mentre il "Baroncelli" viene assegnato a Mattia Castelli, giovane molto promettente della squadra Blu.

Simone Lo Iacono