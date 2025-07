La spinta degli eventi. Dal compleanno al jazz e l’ippodromo riaperto: "Ora continuare così"

Un compleanno di qualità, jazz di alto livello e l’ippica che torna a riportare pubblico al Sesana. Gli albergatori esprimono apprezzamento per gli appuntamenti di questa fase iniziale della stagione turistica e auspicano che, con l’arrivo del direttore della Fondazione Turismo-Dmo, possano passare da manifestazioni di intrattenimento a eventi capaci di richiamare ulteriori presenze in città.

Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, sottolinea l’appuntamento per la festa dedicata ai 120 anni di Montecatini. "È stato un bel momento di intrattenimento turistico – spiega - con gli ospiti e i residenti che sono tornati a occupare una zona della città troppo spesso considerata come abbandonata a se stessa. Il potenziale turistico del Compleanno di Montecatini è senza dubbio elevato, a fronte di un’adeguata campagna di comunicazione. Attendiamo adesso il bando per la nomina del direttore della Dmo, ricordando che le strutture ricettive di Montecatini stanno collaborando a questo progetto raccogliendo e versando l’imposta di soggiorno".

Giovanni Biondi, presidente di Assohotel-Confesercenti, conferma l’apprezzamento dei turisti per le ultime manifestazioni. "I miei clienti – sottolinea – hanno assistito con vero piacere alle corse dei cavalli all’ippodromo Sesana e alle serate dedicate al Jazz in piazza del Popolo. Quando le cose vengono fatte bene vanno ripetute e mi auguro che sia questa la linea che sarà seguita fino al termine della stagione turistica. Sono convinto che con l’arrivo del direttore della Fondazione Turismo potrà essere fatto un lavoro efficace di promozione, anche se abbiamo bisogno che varie strutture cittadine tornino a funzionare nel migliore dei modi".

Il Compleanno di Montecatini, domenica sera, ha presentato due artisti di rilievo a livello nazionale come la cantante Silvia Mezzanotte, interprete da brivido di alcune delle più belle canzoni di Mina, e il dj Fargetta, protagonista sulle frequenze di Radio Deejay per molti anni. La prima edizione del Montecatini Jazz Festival si chiude con grande soddisfazione da parte dell’organizzazione, del Comune e di tutto il pubblico che ha preso parte con passione e curiosità a una tre giorni intensa, vibrante e sorprendente. In tre giorni di musica, eventi e formazione – nonostante le alte temperature – oltre mille spettatori hanno affollato i concerti serali in Piazza del Popolo, mentre tante persone hanno seguito le street band e i concerti itineranti per le vie e le piazze del centro, trasformando Montecatini in un teatro a cielo aperto dove il jazz ha dialogato con l’architettura, il paesaggio e la comunità.

"Abbiamo vissuto giornate di grande musica – spiega l’amministrazione -. E siamo già pronti a lavorare per nuove edizioni". L’appuntamento organizzato sabato sera all’ippodromo Sesana, infine, ha richiamato un folto pubblico che, oltre ai cavalli, ha potuto assistere a un’esibizione pirotecnica speciale che ha celebrato degnamente la riapertura dopo i necessari lavori di riqualificazione.

Daniele Bernardini