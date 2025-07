Un nuovo defibrillatore: "Strumento fondamentale per salvare delle vite"

Un gesto di generosità quello del Lions Club Monsummano, che ha donato alla comunità una postazione esterna salvavita con defibrillatore. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta nel pomeriggio dello scorso venerdì, agli impianti sportivi di Monsummano. Autorità e Lions si sono confrontati al bar della piscina sull’importanza di dotare il più possibile di impianti salvavita i centri abitati. Presenti anche l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci, l’assessore all’urbanistica Andrea Maiotti e Cristiano Quiriconi del Nuoto Valdinievole. Fondamentale per salvare una vita, hanno osservato all’unisono i relatori, è la formazione. A partire dai più giovani. Quelli dell’istituto Forti, per esempio, hanno seguito un corsi specifico di primo soccorso, ottenendo l’attestato. "Ringrazio infinitamente il Lions Monsummano - ha detto il sindaco Simona De Caro - da sei anni a questa parte stiamo attrezzando con i Dea l’intero territorio".

La nuova postazione salvavita esterna, dotata di defibrillatore, sarà utilizzata negli impianti sportivi della piscina comunale, palazzetto e palestre. Un importante contributo del club che ha l’obiettivo di potenziare la sicurezza di quell’area, per tutelare la popolazione che pratica sport. Sono intervenuti anche Federica Fratoni, membro della terza commissione sanità della regione Toscana, Alessandro Capecchi, vice presidente della quarta commissione regionale, Giuseppe Bellandi, medico con esperienza amministrativa in qualità di ex sindaco di Montecatini, e Bernard Dika. A seguire sono state raccolte firme di adesione per il corso che si terrà prossimamente alla Misericordia, dove si potrà imparare come riconoscere i sintomi di un arresto cardiaco e come praticare un massaggio. Soddisfatta la presidente uscente del club Renata Bonelli che ha ringraziato la socia Miriam Valentino (conduttrice dell’evento) e Luigi Innocenti, promotori dell’iniziativa "Adotta un Dea". La sera prima, al Croce di Malta a Montecatini, si è svolto il passaggio della campana tra Bonelli (che ha ricevuto il premio di eccellenza Lions Melvin Jones) e la giovane Sara Bertelli.