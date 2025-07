Gramshi in Albania dal premier Rama

Da 23 anni a Monsummano, Ervis Gramshi la settimana scorsa è stato ricevuto al Palazzo del Governo, a Tirana, dal primo ministro albanese Edi Rama. Il premier lo ha accolto con un riconoscimento per il suo impegno a favore dell’integrazione degli albanesi in Italia. Ervis infatti ha fatto un importante lavoro di integrazione nella nostra zona, anche per quanto riguarda il raggiungimento di 1500 iscrizioni per il voto a distanza dei suoi connazionali per le elezioni parlamentari in Albania. Ad Ervis Gramshi è stato anche riconosciuto dal governo di Tirana il costante lavoro svolto nel promuovere l’inclusione sociale e culturale degli albanesi in Italia prestandosi ad attività sociale, politica e di comunicazione sul territorio. "L’incontro – fa sapere Gramshi – è stato un momento di confronto aperto e costruttivo sulle sfide e le opportunità legate all’integrazione, offrendo anche l’occasione per discutere nuove iniziative capaci di rafforzare i legami tra Albania e Italia. Sapendo che nel territorio – prosegue Ervis – insistono oltre 1200 aziende con titolari albanesi, il ministro dell’integrazione Taulant Balla, che ho incontrato a seguito del colloquio con il premier, ha mostrato grande interesse per il nostro territorio e non si esclude anche una visita ufficiale delle autorità albanesi da organizzare nei prossimi mesi".