Torna lo shopping sotto le stelle. Negozi aperti e intrattenimento. Musica, giochi e artisti di strada

Torna, in città, l’appuntamento con Shopping di Sera, iniziativa giunta alla sesta edizione nata dalla sinergia tra Comune di Pescia, Confcommercio, Toscana Promozione Turistica e Centro Commerciale Naturale, resa possibile dai contributi di numerosi sponsor. Ingredienti delle iniziative, che si dipaneranno nelle sere dei giovedì del prossimo mese di luglio, negozi aperti fino alle 24, musica live, esibizioni, esposizioni. Nella serata di apertura, il 3, le attività commerciali aperte saranno affiancate da artisti di strada e intrattenimenti musicali.

Il giovedì seguente, il 10, tornano danza e musica live, con l’aggiunta degli spettacoli con il fuoco e con i rettili di Nino Scaffidi, palermitano di origine pesciatina. La serata successiva, il 17, sarà dedicata alla famiglia, con spettacoli di freestyle, clown, trampolieri, insieme all’anconitano Luca Galli, oltre agli intrattenimenti musicali.

La serata finale, il 24, prevede l’esposizione in centro storico di quadri e foto, e grazie a ‘I giochi antichi di Roberto’, l’offerta di un modo nuovo ma antico di interagire fra le persone, "per far accantonare il telefonino e accendere la socialità", spiega Paola Arrighi, presidente di Confcommercio. Le aperture serali andranno a braccetto con l’inizio dei saldi, contribuendo così a creare un clima di partecipazione e interesse in città.

"La piazza chiusa e piena di iniziative ed eventi rappresenta un valore aggiunto- aggiunge il sindaco Riccardo Franchi –una spinta in più per apprezzarla con il fresco della sera estiva". "Le aperture serali che tornano a Pescia– conclude Arrighi –sono sinonimo di socialità, cultura e supporto all’attività di tutto il tessuto economico locale. Un concentrato di iniziative destinato ad attrarre tanto i residenti quanto i visitatori esterni, mettendo in mostra la capacità profonda di fare rete tra istituzioni, associazioni e privati. Sono eventi che fanno bene al territorio sotto ogni punto di vista".