Il ritorno della ’Notte bianca’ . Mega party nel centro storico a suon di musica e spettacoli

Torna la ’Notte bianca’. Sabato sera, dalle 20, il centro storico ospiterà un grande party di musica, intrattenimento, giocoleria, animazione per bambini e tanto divertimento. I negozi saranno aperti, così come ovviamente tutti i bar, locali e ristoranti. Sarà la musica a farla da padrona con il clou in piazza Aranci dove ci saranno Mitch e Fabio Liuzzi di Radio 105 con l’ospite speciale Tormento. Ma il programma della serata è ricco e variegato. In piazza Garibaldi concerto dei ’Never too late’ mentre nelle piazze Duomo, Mercurio e Bertagnini sono previsti Dj set. In via Cavour si esibirà l’Acida band e in Largo Del Nero l’Acustic duo, entrambi della Dms Music School. In piazza del Teatro Anna e Michelangelo e in piazza Puccini animazione con esposizione di quadri. In largo Matteotti, alle 20.30, 21.45 e 23 andranno in scena il Circus Show e il Fire Led Show con Squilibrio. In piazza Palma, dalle 20 alle 23, è in programma ’Face Painting’ a cura di Ops! Teatro. Sempre in piazza Palma, alle 21 e alle 22.15, ’Love Circus’ con Amaranta e Tamarindo. Per tutto il centro, inoltre, ci saranno trampolieri e performance magiche e di fachirismo.

"Con la ’Notte Bianca – dice il sindaco Francesco Persiani – diamo ufficialmente il via a un’estate ricca di eventi pensati per valorizzare ogni angolo della nostra città. Massa si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ogni quartiere sarà coinvolto. E’ l’inizio di un cartellone estivo concepito per promuovere la socialità tra i cittadini e offrire ai turisti un’esperienza autentica e coinvolgente del nostro territorio". "La ’Notte Bianca’ – aggiunge l’assessora al turismo Giorgia Garau – è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno e dà ufficialmente il via alla stagione dei grandi eventi organizzati dal Comune. Un’occasione per vivere la città in modo speciale, tra musica, arte e spettacolo, con proposte pensate per tutte le età. Vi aspettiamo per una serata indimenticabile".