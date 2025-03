Meteo Toscana, da domenica arriva il maltempo. Lunedì rischio nubifragi

Firenze, 6 marzo 2025 – Dopo diversi giorni di tempo quasi primaverile, ecco che da domenica sera cambierà tutto.

A partire dalla sera del 9, infatti, l'anticiclone cederà il passo a una serie di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge frequenti e persistenti per buona parte della prossima settimana.

Da domenica sera, addio primavera anticipata

Secondo le previsioni del consorzio Lamma, il cambiamento sarà significativo: "L'anticiclone che sta interessando la regione cederà il passo dalla sera di domenica e poi per buona parte della settimana prossima. Sono previste piogge abbastanza frequenti per tutti i giorni della settimana. Lunedì, in particolare, potrebbero arrivare piogge più intense con rischio di nubifragi". Le temperature minime subiranno un leggero aumento, mentre durante il giorno si avvertirà un lieve calo rispetto ai valori attuali. Non sono comunque attesi cali termici significativi almeno fino a metà della prossima settimana.

Le previsioni del sito ilmeteo.it confermano l'arrivo di una fase di maltempo intensa sulla Toscana: "Dalla seconda parte di domenica, locali nubifragi sono previsti in Liguria, mentre piogge diffuse colpiranno anche la Toscana. Lunedì, l'escalation del maltempo porterà altri nubifragi ancora più pericolosi tra l'alta Toscana e il Levante ligure". L'ondata di maltempo proseguirà nei giorni successivi con piogge continue, in un contesto perturbato che interesserà tutta la fascia tirrenica.

Anche gli esperti di 3Bmeteo confermano che da domenica sera le condizioni meteorologiche peggioreranno sensibilmente: "Una prima intensa perturbazione in arrivo dalla Spagna porterà piogge a fine giornata soprattutto sul nord ovest e sulla Toscana, anche di forte intensità sull'alta Toscana". Questo fronte aprirà la strada a una circolazione ciclonica che manterrà la regione sotto piogge e temporali per diversi giorni.

Quando tornerà il bel tempo?

Al momento, le previsioni non lasciano intravedere un miglioramento netto. Anche la settimana successiva, quella dal 17 marzo, appare ancora all'insegna della variabilità. Insomma, la primavera può attendere: la Toscana si prepara a giorni di pioggia intensa e possibili criticità idrogeologiche, con particolare attenzione alla giornata di lunedì, quando il rischio di nubifragi sarà più elevato.