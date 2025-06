Arezzo, 17 giugno 2025 – Giostra del Saracino, modifiche ai percorsi bus

Sabato 21 giugno 2025 saranno chiuse al transito, dalle 10:45 alle 12:15 e dalle 18:30 a fine servizio, via Roma in entrambi i sensi di marcia e l’intera Piazza G. Monaco (anche per chi proviene da via Petrarca). Chiuse, inoltre, dalle 10 alle 12,15 e dalle 17 a fine servizio via Ricasoli e Piazza del Duomo.

Sono quindi previste modifiche ai percorsi delle linee bus di at.

Linea A+ Le fermate Stazione lato Via Spinello, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria posta in V.le Michelangelo. Le fermate via Petrarca, P.zza G. Monaco INAIL e Stazione PDF saranno sostituite dalla fermata del Baldaccio.

Linea B+ Le fermate Stazione lato Via Spinello, P.zza G. Monaco Galleria e Via Petrarca saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea C - dalle 10.45 alle 12.15 e dalle 18.30 a fine servizio: partenza dal Capolinea Baldaccio – V.le Cittadini – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) – Via XXV Aprile – V.le Signorelli – Via A. da Sangallo - Via Gamurrini – via Tarlati – via Emilia e regolare servizio fino al Capolinea del Baldaccio. Dalle 10 alle 10.45 e dalle 17 alle 18:30 regolare servizio fino a Via A. da Sangallo, poi via Gamurrini – via Tarlati – via Emilia e regolare servizio fino al Capolinea del Baldaccio. La corsa in partenza alle 18:27 da Baldaccio transiterà regolarmente alle 18:30 in Piazza Guido Monaco.

Linee D-E Le fermate di Via Roma, P.zza G. Monaco INAIL e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea G Le fermate Stazione lato Via Spinello, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea N-O Le fermate di Via Petrarca Piazza G. Monaco INAIL e Stazione PDF saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea P-P1 Le fermate di Via Petrarca Piazza G. Monaco INAIL e Stazione PDF saranno sostituite

dalla fermata Terminal esterno

Linea Q Le fermate di Via Roma e Via Petrarca saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno. Le fermate di Via Petrarca, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di V.le Michelangelo.

Linea R Le fermate di Via Roma, P.zza G. Monaco INAIL e Stazione PDF saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea S Le fermate di Via Petrarca, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di viale Michelangelo.

Linea T Le fermate di Stazione Spinello, P.zza G. Monaco Galleria e Via Petrarca saranno sostituite dalla fermata provvisoria di Terminal esterno

Linea LS6 Le corse faranno arrivo e partenza da Terminal esterno.

Linea SI381 e Linea Baschetti le corse in uscita da Arezzo dirette in Valtiberina non transiteranno da Piazza G.Monaco, bensì percorreranno via Baldaccio D’Anghiari, via Cittadini – via V. Veneto - via Michelangelo - via Giotto e percorso regolare.

Durante le variazioni al traffico, saranno soppresse le fermate via Crispi, piazza G.Monaco e via Petrarca.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.