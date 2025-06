Flash-mob dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino a fianco dei pendolari della vallata

Arezzo, 17 giugno 2025 – Questa mattina i Sindaci del Valdarno aretino e fiorentino sono saliti alla stazione di San Giovanni Valdarno sul treno regionale 4070 delle 8:01, altamente frequentato dai pendolari, i quali da anni lamentano disagi e ritardi, per raggiungere tutti assieme la stazione di Santa Maria Novella e sensibilizzare, in tal modo, i vertici di RFI e Trenitalia.

L’idea di organizzare tale forma di manifestazione scaturisce dalla decisione di Trenitalia e RFI di spostare i convogli dalla linea dell’Alta Velocità a quella lenta, a far data dal prossimo 1° gennaio.

Come è noto, i Sindaci valdarnesi hanno più volte attenzionato i vertici di RFI e Trenitalia sull’annosa problematica dei disagi legati alla fruizione della linea ferroviaria che interessa la vallata e adesso sta crescendo sempre più la preoccupazione dei nostri pendolari a seguito di questo ultimo, scellerato annuncio relativo a tale spostamento.

A tal proposito, difatti, il Comitato dei pendolari del Valdarno ha sottoposto all’attenzione di amministratori ed enti preposti la problematica ed anche Regione Toscana, nelle figure del Presidente Giani e dell’Assessore Baccelli, ha già preso posizione in merito.

Tuttavia, per creare un momento di attenzione contro questa scellerata soluzione, ma anche per dimostrare solidarietà e rispetto verso chi ogni mattina parte con questi convogli, subendo spesso disagi e ritardi, tutti i Sindaci del Valdarno aretino e fiorentino, oltre ai Consiglieri Regionali Vincenzo Ceccarelli, Cristiano Benucci, Marco Casucci e Gabriele Veneri, si sono mobilitati per prestare il loro sostegno e far sentire la loro voce.

La presenza dei Consiglieri Regionali, oltre che dare valore all’iniziativa, consentirà, altresì, una veloce riapertura della Cabina di Regia che garantiva un confronto snello e diretto con i vertici di RFI e Trenitalia.