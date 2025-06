Il Maestro Lorenzo Donati al Maggio Musicale Fiorentino

Arezzo, 17 giugno 2025 – Appena terminata con successo la Festa della Voce, tre giorni di musica corale aretina organizzata dall’Associazione Insieme Vocale Vox Cordis, il direttore di coro e compositore di Arezzo Lorenzo Donati fa un bilancio di questo mese di giugno che lo ha visto dapprima in giuria in Olanda nel prestigioso concorso internazionale Cantarode, poi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dove alla guida del Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini e uno straordinario ensemble di strumentisti ha realizzato un progetto storico. Donati ha infatti diretto l’opera in prima assoluta del compositore Filippo Perocco, intitolate Disegnare rami, e poi a 50 anni dalla scomparsa di Luigi Dallapiccola ha diretto, nella sua Firenze, i Canti di Prigionia che furono scritti dal compositore istriano tra il 1939 e il 1941. L’opera di Dallapiccola è una composizione di straordinaria intensità e dal valore storico e sociale importantissimo, il Maestro Donati si è segnalato, come scrive Paolo Carradori su Le Salon Musical, per “l’equilibrio, il gesto, la capacità di gestione creativa di tutti gli aspetti tecnici ed emotivi delle opere in programma”.

“Questo mese di giugno tra l’Olanda, il Maggio Musicale Fiorentino, il concerto ai Frari, la Festa della voce ad Arezzo e nel prossimo weekend i concerti a Villa Borghese e Villa Mondragone è certamente un momento intenso e molto bello” dichiara Donati e prosegue “nel mese dedicato alla musica con il 21 giugno che da anni celebra la sua festa europea, sono molto felice di aver condiviso tanti progetti di grande qualità. Anche il fine settimana appena passato ad Arezzo con l’Insieme Vocale Vox Cordis è stato un momento di condivisione musicale importante per la città, nella quale abbiamo fatto arrivare coristi da tutta Italia a cantare per la pace.”

I prossimi appuntamenti aretini per il M° Donati saranno venerdì 20 giugno presso la chiesa di San Bernardo con un incontro musicale d’eccezione, infatti oltre all’Insieme Vocale Vox Cordis sarà presente il blasonato UT Insieme Vocale Consonante che si esibirà prima dei concerti romani di Villa Borghese e Villa Mondragone.