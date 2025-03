Meteo Toscana, l’anticiclone cede dal weekend: la data in cui torna il maltempo

Firenze, 4 marzo 2025 – Come da previsioni meteorologiche, in Toscana come nel resto della penisola è scoppiata da oggi, 4 marzo, la primavera: sole e temperature in rialzo caratterizzeranno tutta la settimana con la colonnina di mercurio che si spingerà fino ai 20 gradi.

Con l'arrivo del weekend però la situazione potrebbe cambiare con una vasta e profonda struttura depressionaria in avvicinamento dall'Atlantico. La perturbazione atlantica franco-spagnola porterà piogge forti da domenica sera-notte sul nostro Paese: il weekend sarà dunque perlopiù esente da fenomeni meteo avversi. In sintesi, la primavera regnerà per tutta la settimana salvo rovesci sulle Isole Maggiori tra giovedì sera e venerdì; domenica si prevede un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest.

Il meteorologo Mattia Gussoni avverte di tenere puntati gli occhi in particolare dal 14-15 marzo in avanti “quando un via vai di perturbazioni atlantiche, alimentate da correnti fredde e instabili investiranno in pieno l'Europa e l'Italia”. “Attenzione – dice Gussoni – perché il cambio di scenario rischia di essere drastico e non senza pericoli: nell'avvicinarsi alla nostra Penisola, infatti, i cicloni potrebbero richiamare a sé venti miti da sud i quali, attraversando tutto il bacino del Mediterraneo, si caricherebbero di umidità, fornendo di conseguenza il carburante necessario per la formazione di imponenti celle temporalesche in grado di provocare veri e propri nubifragi.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Mercoledì 5 marzo: in prevalenza sereno, salvo qualche addensamento di tipo basso sulla costa. Venti: deboli orientali. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: quasi stazionarie. Elevata escursione termica giornaliera (freddo in mattinata, mite nel pomeriggio). Giovedì 6 marzo: sereno o poco nuvoloso. Venti: variabili o assenti nell'interno, deboli meridionali su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi. Temperature: in aumento le minime, massime stazionarie o in lieve aumento (18-20 °C in pianura). Inversione termica. Venerdì 7: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in ulteriore aumento, massime stazionarie. Sabato 8: da parzialmente nuvoloso a sereno. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.