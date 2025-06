Weekend da bollino rosso in Toscana: “Più caldo che in Africa”. Anticiclone alla potenza massima

Firenze, 25 giugno 2025 – Più caldo che in Africa. Il grande caldo è arrivato e, come temuto, sarà intenso e persistente. L’anticiclone africano ribattezzato “Pluto” — come il guardiano del quarto cerchio dell’Inferno dantesco — sta facendo schizzare verso l’alto le temperature in tutta Italia. Firenze, già bollente, si prepara a toccare la soglia dei 40 gradi all’ombra entro domenica 29 giugno, secondo quanto prevede il sito iLMeteo.it. Peggio, appunto, di Algeri, Tunisi e Il Cairo. E in Toscana si prospettano giornate di fuoco anche per le zone interne e costiere, con l’allarme notti tropicali ormai pienamente attivato.

Caldo infernale in Toscana nell'ultimo weekend di giugno. Cosa ci aspetta

Secondo le previsioni del consorzio Lamma, oggi, martedì 25 giugno “le temperature massime saranno in lieve aumento nelle zone interne, con punte di 35-37 gradi, pari a ben 5-6 gradi sopra la media stagionale. Le minime resteranno stazionarie o in lieve aumento, e localmente superiori ai 20 gradi”. A Firenze e nei principali centri dell’entroterra, il caldo è già opprimente.

Giovedì 26 giugno arriverà il primo vero picco. “Le minime saranno spesso sopra i 20 °C in pianura, mentre le massime saranno stazionarie o in leggera flessione sulle zone settentrionali”, spiega ancora il Lamma. Non solo: da venerdì 28 e soprattutto domenica 29 giugno si toccheranno i valori più elevati della settimana. “Le massime aumenteranno, specialmente nei settori più occidentali, con punte di 38 gradi”. Sarà il culmine di una delle ondate di calore più precoci degli ultimi anni.

PRESSPHOTO Firenze, estate, caldo afa, temperature alte, fontana, acqua Giuseppe Cabras/New Pressphoto

A livello nazionale, secondo il fondatore de iLMeteo.it Antonio Sanò, si rischiano temperature superiori anche ai picchi registrati nell’estate rovente del 2003. “Milano e Roma toccheranno i 39°C, Firenze, Ferrara e Terni i 40°C”, è quanto prevedono da iLMeteo.it. In pianura Padana si prevedono minime fino a 30°C, soglia che segna l’arrivo delle cosiddette “notti supertropicali”. Al confronto, le capitali del Nordafrica sembreranno isole temperate: “Ad Algeri e Tunisi si prevedono 20/34°C, al Cairo 19/39°C. Solo Marrakesh farà peggio (ma non di notte), con una massima di 44°C”, continua Sanò.

Il caldo di “Pluto” — così l’hanno soprannominato gli esperti di iLMeteo.it — ci accompagnerà per almeno dieci giorni. Dopo il primo picco del 26 giugno e il secondo, più intenso, previsto per domenica 29, le temperature potrebbero calare leggermente solo dopo mercoledì 2 luglio.

Nel frattempo, il consiglio è uno solo: bere tanta acqua, evitare l’esposizione diretta al sole, non uscire nelle ore più calde. “Usciremo solo di notte come i pipistrelli per sfuggire alla calura di Pluto”, cercano di strappare un sorriso amaro i meteorologi de iLMeteo.it. . Anche perché il rischio di colpo di calore, soprattutto per anziani e bambini, è elevato dopo pochi minuti sotto il sole.

In Toscana l’allerta resta alta. Non è solo Firenze a soffrire: nelle prossime ore il caldo si intensificherà anche nelle province interne come Siena, Arezzo, Grosseto e Pistoia. “Pluto” non fa sconti: l’estate è appena iniziata, ma l’anticipo d’inferno è già qui.