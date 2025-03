Allerta meteo, scuole chiuse a Prato e provincia. Stop a mercati, cimiteri e giardini

Prato, 13 marzo 2025 – A Prato per l'allerta meteo diramata dalla Regione Toscana, venerdì 14 marzo saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado e tutti i servizi educativi.

Chiusi anche cimiteri, parchi, giardini, impianti sportivi all'aperto e al chiuso (le piste ciclabili erano già state chiuse ieri), mercati rionali e centri ricreativi.

Già dalla mezzanotte di giovedì chiusi al transito i sottopassi di via Ciulli, via del Guado a Narnali e via Etrusca.

Il Centro Operativo di Controllo della Protezione Civile in via Lazzerini sarà aperto da stasera per seguire l'andamento dell'allerta e le squadre di Protezione Civile e Polizia Municipale saranno dislocate sul territorio per monitorare le strade e i corsi d'acqua. Giovedì alle 20 i cittadini saranno inoltre avvertiti telefonicamente anche attraverso l'alert system.

La decisione di chiudere le scuole e le strutture pubbliche è stata adottata dal Comune di Prato in via precauzionale anche in considerazione delle piogge consistenti degli ultimi giorni e del livello di saturazione del terreno e dei fossi.

Il Bisenzio al ponte Datini nel pomeriggio di giovedì 13 marzo

Per l'eventuale riapertura delle scuole sabato 15 marzo - gli istituti superiori con orario su sei giorni - la decisione sarà adottata venerdì pomeriggio in seguito alla valutazione della situazione meteo. Il Comune raccomanda la massima precauzione e di evitare spostamenti inutili anche per tenere libere le strade in caso di necessità. Tutti gli aggiornamenti sul sito della Protezione civile.

L'allerta meteo per la Toscana per la giornata di venerdì 14 marzo

VALBISENZIO

I sindaci di Vaiano, Vernio e Cantagallo, con tre ordinanze, hanno stabilito la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi compresi i nidi d’infanzia. Restano chiusi i cimiteri comunali, parchi, giardini pubblici e aree giochi, gli impianti sportivi all’aperto, le biblioteche, i centri civici compreso il museo e Centro polivalente Ex Meucci a Vernio e la Scuola di musica di Vaiano.

I provvedimenti stabiliscono inoltre la sospensione di qualsiasi iniziativa, comprese le attività commerciali e i mercati su area pubblica. È quindi sospeso il mercato a San Quirico di Vernio.

POGGIO A CAIANO

Il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, in seguito a questa allerta meteo ha firmato due ordinanze: una di chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio poggese e l'altra di chiusura del cimitero (fatta eccezione per quanto riguarda le operazioni di sepoltura), della biblioteca "Inverni", del museo “Soffici”, della palestra e della tendostruttura di via Giotto. Chiusi anche parchi, giardini, piste ciclabili e impianti sportivi all’aperto. Sempre per la giornata di venerdì divieto dello svolgimento delle attività relative a manifestazioni pubbliche ed eventi pubblici all’aperto organizzati sul territorio comunale.

CARMIGNANO

A Carmignano chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, biblioteca, museo, giardini, aree verdi e parchi pubblici, piste ciclabili, impianti sportivi all’aperto e cimiteri (garantite le operazioni di sepoltura): è quanto disposto con un’ordinanza dal sindaco Edoardo Prestanti per l’intera giornata di venerdì 14 marzo, a seguito dell’emanazione dell’allerta meteo arancione emanato dalla Regione, e che comprende anche il reticolo principale e minore del bacino idrografico del Comune di Carmignano. L’ordinanza vieta “qualunque attività” nei giardini, aree verdi e parchi pubblici nel territorio del Comune di Carmignano. A seguito della diramazione dell’allerta meteo arancione, il sindaco ha anche disposto l’apertura del Coc comunale di protezione civile.

Il sindaco ha disposto anche chiusura degli uffici comunali al pubblico.

MONTEMURLO

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai ha riunito d'urgenza i responsabili del sistema di protezione civile comunale ed ha disposto l'apertura del Coc, centro operativo comunale di protezione civile a partire dalle ore 23,30 di stasera, 13 marzo. Il Coc seguirà l'andamento della perturbazione in atto. Attivati anche tutti gli operatori e i volontari del sistema di protezione civile comunale che saranno pienamente operativi ed effettueranno un monitoraggio accurato su tutto il territorio. A seguito dell'allerta meteo arancione, il sindaco Simone Calamai, ha disposto per l'intera giornata di venerdì 14 marzo, con apposita ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Chiusi anche tutti gli impianti sportivi all'aperto e al chiuso, i parchi e i giardini, tutte le piste ciclo-pedonali, in particolare quelle lungo i corsi d'acqua. Chiuso il cimitero comunale di Rocca. Annullato il mercato rionale di Oste e i mercati itineranti. Annullata e rimandata a data da destinarsi la manifestazione, prevista per domani sera al Centro Giovani di piazza Don Milani, “Oltre le frontiere. Nuove geografie di guerra e di pace”.

«Abbiamo già attivato tutte le procedure per l'attivazione del Coc e per l'allertamento degli operatori e i volontari del nostro sistema comunale di protezione civile, che monitoreranno costantemente la situazione sul territorio. - dice il sindaco Simone Calamai – Raccomando a tutti la massima attenzione e consiglio vivamente di seguire i canali informativi istituzionali. È importante limitare gli spostamenti non strettamente necessari e riprogrammare le proprie attività in modo da non esporsi a inutili rischi nonché adottare i comportamenti corretti di autoprotezione»

Il sindaco Calamai ricorda anche che, per necessità o segnalazioni, i cittadini possono chiamare il numero della protezione civile comunale attivo 24h telefono 3351846512